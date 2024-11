Alberto Matano sarà il Ballerino per una notte nell’episodio di Ballando con le Stelle in programma sabato 23 Novembre 2024. Ruolo inedito per il noto conduttore tv che solitamente è presente all’interno della trasmissione ma nel ruolo di giudice e commentatore di ciò che accade nel programma di Milly Carlucci. Andiamo a conoscere meglio non solo Alberto ma chi sono i suoi genitori.

Alberto nasce il 9 Settembre 1972 a Catanzaro e i suoi genitori sono Franco Matano e Marisa Fagà, l’uomo è un biologo ormai in pensione che ha una grande passione sia per il teatro che per la musica mentre la madre è un’insegnante, donna con un certo ruolo nel suo paese visto che in passato ha svolto anche i ruoli di sindacalista e assessore. Per Alberto è stata molto importante anche nonna Luisa, donna a cui lui era molto legata e che è venuta a mancare qualche anno fa all’età di 101 anni.

Alberto si iscrive all’Università di Roma La Sapienza a Giurisprudenza ed in seguito dichiarerà che si iscrisse a quella facoltà solo per soddisfare le esigenze ed aspettative dei suoi genitori ma lui sognava da tempo il mondo del giornalismo. Senza particolare remore Alberto ha parlato del suo coming out e di come l’hanno presa i suoi genitori.

Alberto Matano ha vissuto il suo Coming Out in maniera piuttosto particolare visto che per anni è stato fidanzato con donne e solo a un certo punto della sua vita ha rivelato la verità riguardo il suo pensiero. In una lunga intervista con Gente il conduttore rivelò solo qualche tempo fa la reazione dei genitori a riguardo:

“All’inizio i miei genitori rimasero abbastanza colpiti e soprattutto mamma non si aspettava questa rivelazione”. Alberto era stato per anni fidanzato con una ragazza (una delle sue migliori amiche adesso) e lui prosegue: “Io ero stato fuorviante, avevo avuto una ragazza per tanti anni. Però i miei genitori sono stati sempre inclusivi ed accoglienti”.

Un rapporto che li vede molto uniti e infatti lui ha sottolineato: “Su qualsiasi cosa faccia e dica, una foto su Instagram ed altro, ci sono loro e mia madre è sempre li a dirmi la sua. Mia madre è sempre stata una donna libera e coerente con se stessa, mio padre ci ha insegnato ad essere leali e liberi”, l’uomo ha raccontato quindi un rapporto unico e che lo tiene molto unito alla sua famiglia.