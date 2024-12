Milly Carlucci si commuove durante la finale di Ballando con le stelle 2024. La chiusura di un’edizione così incredibile e di successo come quella di quest’anno ha fatto cedere anche Milly, che non è riuscita a trattenere le lacrime dopo un bellissimo elogio ricevuto da Alberto Matano. Interpellato dalla conduttrice, il principe del tesoretto ha detto: “Se tutto quello che vediamo qui, questa magia assoluta che è Ballando con le stelle, è un grande successo di Rai 1 da 19 anni è perché c’è tutto il lavoro e tutta la dedizione che mette Milly. Grazie per questo regalo”.

Dopo queste parole, l’intero studio si è alzato in piedi in una standing ovation per Milly Carlucci, guidata dal collega Paolo Belli e dai giudici. La conduttrice è rimasta profondamente colpita da questa travolgente dimostrazione di affetto, tanto da faticare a trattenere le lacrime tra applausi e cori. La sua risposta, poi, è stata ancora più emozionante: “Grazie veramente di cuore. La cosa meravigliosa di questo lavoro è avere i maestri appassionati e i concorrenti che sono disposti a qualsiasi sacrificio pur di dare il massimo. Per me, che sognavo di fare questo da ragazzina, ho realizzato il mio sogno. Sto vivendo quello che sognavo di fare, non c’è cosa più bella al mondo”.

Finale Ballando con le stelle 2024: Milly Carlucci si commuove dopo un’edizione piena di successi e imprevisti

Il pubblico di Ballando con le stelle è abituato a vedere Milly Carlucci sempre impeccabile, ferma e professionale, capace di affrontare imprevisti e momenti intensi senza lasciarsi sopraffare dalle emozioni. Durante la finale, però, è stato diverso. D’altro canto, questa è stata un’edizione non solo di grande successo ma anche piena di imprevisti: dall’infortunio e ritiro di Nina Zilli, all’esclusione di Angelo Madonia, fino all’abbandono improvviso di Guillermo Mariotto che, tra l’altro, non era neanche presente durante l’ultima puntata.

Anche la finale di Ballando con le stelle 2024 non ha risparmiato colpi di scena. Uno su tutti il terzo posto di Federica Nargi e Luca Favilla, superati inaspettatamente da Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca. Un sorpasso che ha fatto infuriare il pubblico, il quale voleva fortemente una finalissima tra la Nargi e Bianca Guaccero. Sui vincitori, invece, sono stati tutti d’accordo. Quasi alla soglia delle due di notte, Milly ha fatto alzare la coppa a Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, coronando al meglio un’edizione straordinaria di Ballando con le stelle.