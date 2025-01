Perché La vita in diretta oggi non va in onda e da cosa viene sostituito

Si apre oggi una nuova settimana e, sul fronte dei palinsesti televisivi, ci sarà qualche piccolo cambiamento che rivoluzionerà la consueta messa in onda di alcuni programmi di punta. L’affezionato pubblico di Alberto Matano, per esempio, non vedrà il volto familiare del conduttore sul piccolo schermo, dal momento che oggi, lunedì 20 gennaio 2025, La vita in diretta non andrà in onda: ma perché?

Il celebre format pomeridiano di Rai 1, appuntamento fisso per milioni di telespettatori dal lunedì alla venerdì alle ore 17.05, si prende un giorno di pausa. Il motivo è molto semplice: oggi è un giorno molto importante per l’America, dal momento che si celebrerà la cerimonia d’insediamento di Donald Trump in veste di 47° Presidente degli Stati Uniti. Anche la Rai è ovviamente coinvolta nella copertura mediatica dell’evento, che vedrà i riflettori di tutto il mondo puntati sul neo-presidente a Washington, pronto ad insediarsi alla Casa Bianca.

Spazio alla cerimonia d’insediamento di Donald Trump: quando torna La vita in diretta

Dunque La vita in diretta, oggi lunedì 20 gennaio 2025, non va in onda per lasciare spazio alla cerimonia d’insediamento del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La diretta su Rai 1, come riporta TvBlog, comincia dalle ore 17.05 con uno speciale del TG1 condotto dal giornalista e caporedattore Oliviero Bergamini che, attraverso ospiti e collegamenti da Washington, seguirà tutte le fasi della cerimonia, sostituendo così il format pomeridiano di Alberto Matano sino all’inizio dell’Eredità, che andrà regolarmente in onda.

Ma quando torna La vita in diretta a fare compagnia al pubblico italiano? La pausa durerà soltanto un giorno, dal momento che Alberto Matano tornerà in studio con i suoi ospiti regolarmente a partire da domani, martedì 21 gennaio 2025, come sempre alle ore 17.05 su Rai 1.