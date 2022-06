Alberto Matano e Riccardo Mannino: “Al matrimonio c’è stato amore”/ “15 anni fa…”

Alberto Matano e Riccardo Mannino: le prime dichiarazioni dopo il matrimonio

Alberto Matano e Riccardo Mannino, avvocato della Cassazione, hanno coronato il loro amore con il matrimonio. E’ stata una cerimonia emozionante officiata da Mara Venier, grande amica del giornalista e conduttore de La vita in diretta. Pochi giorni dopo aver pronunciato il fatidico sì, gli sposi, in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Chi e pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 15 giugno, raccontano i dettagli di una giornata assolutamente indimenticabile. Al matrimonio hanno partecipato amici e parenti che hanno condiviso con gli sposi la loro felicità inondandoli d’amore.

«Familiari, amici, colleghi, ma anche tanta gente comune ci sono stati accanto in questa giornata importante», racconta Matano a Chi. «Sono, siamo, stati trascinati da una gigantesca, inaspettata e dolcissima onda d’amore», ha aggiunto il giornalista.

Alberto Matano e Riccardo Mannino: parla per la prima volta l’avvocato

Insieme da anni, Alberto Matano e Riccardo Mannino sono sempre stati molto riservati. Il giornalista ha reso pubblica la propria relazione solo recentemente annunciando il matrimonio. Sulle pagine del settimanale Chi, così, per la prima volta, parla l’avvocato Riccardo Mannino svelando di aver saputo che avrebbe condiviso la propria vita con Matano sin dal primo incontro, avvenuto quindici anni fa.

«Dal primo momento, 15 anni fa, ho saputo che Alberto sarebbe stato il mio compagno della vita», ha raccontato l’avvocato che ha sposato il giornalista con una cerimonia intima a cui hanno partecipato tanti amici vip come il senatore Pier Ferdinando Casini, le coppie di attori Claudio Santamaria con Francesca Barra e Raoul Bova con Rocío Muñoz Morales, i direttori Rai Stefano Coletta, Antonio Di Bella e Simona Sala.

