Matrimonio Alberto Matano e Riccardo Mannino/ Mara Venier: “Troppo commovente

Alberto Matano e Riccardo Mannino sposi: l’emozione di Mara Venier

Alberto Matano è finalmente convolato a nozze con il fidanzato Riccardo Mannino, nel pomeriggio dell’11 giugno 2022. Il conduttore televisivo ha scelto Mara Venier per officiare la sua cerimonia civile. Una decisione che nasce dalla profonda amicizia che lega i due volti di Rai Uno. La conduttrice di Domenica In, infatti, ha rivelato in un’intervista a Il Corriere della Sera di aver spinto la coppia a prendere la fatidica decisione di sposarsi: “Eravamo a tavola e due mesi fa, ho chiesto ad Alberto e Riccardo : ‘Perchè non vi sposate? Io non mi alzo da tavola finché non tirate fuori la data‘”.

Mara Venier, subito dopo la cerimonia ha voluto condividere le sue emozioni per questo giorno speciale: “Stato davvero un matrimonio d’amore puro, circondato da tanta amicizia. Io non ho dormito tre notti… Mi ero preparata tanti discorsi belli, ma non ho detto nulla di tutto quel che mi ero studiata. Ho preferito raccontare a tutti perché siamo qua“.

Mara Venier fa dedicare una canzone a Alberto Matano e Riccardo Mannino

Mara Venier ha unito in matrimonio Alberto Matano e Riccardo Mannino. Alla cerimonia, oltre ai circa 200 invitati, la conduttrice di Domenica In ha fatto arrivare anche un apprezzato artista per una sorpresa alla coppia: “Ho fatto arrivare Andrea Sannino che ha cantato ‘Abbracciame’ che un po’ la loro canzone“.

Mara Venier non ha nascosto la sua emozione per il giorno più bello di due persone così speciali per lei. “Quando ho detto la fatidica frase: ‘Vuoi tu Alberto Matano prendere come tuo …..’ mi si è strozzata la voce, non riuscivo più ad andare avanti. L’idea di essere lì a sposare i miei due amici era troppo commovente. Poi lentamente ce l’ho fatta e sono riuscita ad andare avanti“. Per Mara Venier il matrimonio di Alberto Matano e Riccardo Mannino ha una valenza in più: “Ha una grande risonanza mediatica, un messaggio culturale ben preciso e io sono felice di aver fatto il possibile perché questo matrimonio avvenisse“.

