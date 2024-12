Il retroscena sul Alberto Matano di coming out e la reazione dei genitori

Franco e Marisa sono i genitori di Alberto Matano, il celebre conduttore Rai che ha animato il mondo del gossip negli anni scorsi dopo il coming out e l’amore dichiarato per l’allora fidanzato e oggi marito Riccardo Mannino. I suoi genitori, ovviamente, sono stati i primi a sapere della sua omosessualità, un orientamento che secondo Alberto ha lasciato di sasso mamma Marisa, mentre papà Franco forse se lo aspettava. “I miei genitori hanno capito, anche se mamma non se lo aspettava”, ha dichiarato il conduttore in una intervista rilasciata al magazine Gente.

“Io ho sempre condiviso tutto con i miei genitori e papà e mamma hanno capito, questo fa la differenza”, le parole del conduttore. “All’inizio i miei genitori sono rimasti colpiti”, precisa Alberto Matano, che però recita una sorta di ‘mea culpa’: “Per anni avevo frequentato una ragazza ma loro hanno sempre dimostrato inclusività e accoglienza“.

Ma chi sono e cosa sappiamo sul conto dei genitori di Alberto Matano? La più famosa è certamente Mamma Marisa, che nella vita si occupa di insegnamento. Da anni, nel ruolo di relatrice, ha preso parte a diversi eventi e seminari sul tema della parità di genere. Oggi siede alla presidenza della Lidu Calabria e dell’Ande di Catanzaro. Il padre Franco di Alberto Matano, classe 1942, è invece un biologo in pensione.

Tutte informazioni reperibili in rete, anche se i genitori del conduttore non hanno alcuna pagina social. Ciò che si sa di loro lo si deve a qualche intervista rilasciata da Alberto e da qualche scatto che appare, di tanto in tanto, sull’account social di quest’ultimo.

