Alberto Matano sposa il compagno Riccardo: “Nozze a Giugno”/ “Mara Venier madrina”

Alberto Matano sposa il compagno Riccardo: la conferma del conduttore

Alberto Matano si sposa! Il noto conduttore Rai, volto de La Vita in Diretta, è pronto a convolare a nozze con il compagno Riccardo. L’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi è stata infatti confermata, poche ore dopo, dal diretto interessato. In esclusiva a FqMagazine, Matano ha annunciato la lieta notizia: “È vero dopo tanti anni insieme sposo Riccardo“.

A pochi mesi dal coming out in diretta, arriva dunque la notizia dell’imminente matrimonio, di cui Matano svela i primissimi dettagli in esclusiva: “Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all’improvviso. È una scelta di amore e di vita”, ha confidato il conduttore, svelando poi che, a differenza di quanto detto dal settimanale di Alfonso Signorini, la cerimonia non sarà celebrata a luglio ma un mese prima e ad officiarla sarà la grande amica Mara Venier: “Le nozze avverranno nel mese giugno, conclusa la stagione televisiva, a officiare sarà la nostra amica Mara Venier“, le parole di Matano.

Alberto Matano, dal coming out all’annuncio delle nozze

Alberto Matano dunque è pronto a convolare a nozze con Riccardo. Il giornalista, fino a poco tempo fa, non aveva mai parlato della sua vita sentimentale: “Perché ritengo sia giusto e sano proteggere i propri sentimenti. E poi le etichette mi sono sempre andate strette. Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività.”, ha ammesso qualche tempo fa.

Poi, in un’intervista rilasciata al Corriere della sera lo scorso febbraio, aveva appunto manifestato il desiderio di sposarsi e di annunciarlo poi pubblicamente: “Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti. Sì vorrei sposarmi e magari senza fare passare troppo tempo.” E così è stato.

