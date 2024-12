Alberto Matano è ormai considerato come un “caro vecchio amico” della tv italiana e, soprattutto, dell’affezionato pubblico di casa Rai. Volto noto de La Vita in diretta e opinionista di Ballando con le stelle, il conduttore e giurato ha agitato il mondo del gossip dopo il coming out che lo ha portato al matrimonio con l’attuale compagno Riccardo Mannino. Nel suo primo romanzo intitolato Vitamia, Alberto Matano ha raccontato molto di sé e del suo vissuto: dai primi passi in tv al suo amore totalizzante per Giulia, prima di comprendere e accettare il suo orientamento sessuale.

Alberto Matano, i genitori Franco e Marisa e il coming out: "Hanno capito"/ "Ma mamma non se lo aspettava"

“Erano i tempi dell’Università, un amore totalizzante, poi ho vissuto la stessa intensità anche verso un uomo”, racconta il celebre conduttore al Corriere. “L’amore che vivi quando hai vent’anni ti travolge, magari finisce ma sai che ti ha cambiato e continua a vivere anche nell’assenza”, le parole di Alberto Matano.

Ballando con le stelle 2024, 9a puntata/ Diretta ed eliminato: Barbareschi scatena i social

Alberto Matano a gonfie vele tra vita privata e sentimentale, la carriera pure

Adesso il passato è alle spalle per il presentatore, il suo cuore batte unicamente per l’attuale marito Riccardo. Quando ha fatto coming out, Alberto Matano ha voluto coinvolgere anche il suo pubblico, per una questione di rispetto e trasparenza nei confronti di chi lo aveva seguito e imparato a conoscere. Prima, ovviamente, ha avvertito la sua famiglia, introducendo l’argomento gradualmente.

“Ne ho parlato con i miei fratelli, poi con i miei genitori. Riccardo (l’attuale marito, ndr) è stato il primo genero a entrare in famiglia. Dichiarare il proprio orientamento sessuale è qualcosa che parte da dentro, una scelta personalissima”, ha spiegato Alberto Matano. Oggi il conduttore si sente certamente più leggero, ma anche più completo e in pace con se stesso. Tra la carriera che vive una fase splendida e la vita sentimentale che procede per il meglio, non potrebbe chiedere di meglio…

Alberto Matano, chi è il marito Riccardo Mannino / Un lungo fidanzamento e il legame con Mara Venier