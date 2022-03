Alberto Paradossi: “Essere Fellini? Una bella esperienza”/ “Ho vissuto una crisi…”

Alberto Paradossi è intervenuto ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci e andata in onda nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 marzo 2022. L’attore, che ha interpretato Federico Fellini nel film televisivo di Rai Uno dedicato ad Alberto Sordi, ha ricordato proprio quell’esperienza: “Era il primo grande ruolo che mi capitava accanto a un grande attore come Edoardo Pesce. Ho avuto la fortuna di incontrare persone che sicuramente mi hanno dato una mano”.

Indubbiamente un battesimo del fuoco, affrontato vestendo i panni di una delle leggende imperiture della storia del nostro cinema e riproponendone le sfumature caratteriali sul piccolo schermo. Peraltro, la passione di Fellini per le donne “è vera. Io penso che lui fosse un grandissimo esteta e quindi nel suo universo metteva forse in opera le figure femminili che lo aiutavano a mettere in atto il mondo visionario che lui aveva”.

ALBERTO PARADOSSI: “LAVORARE È LA PIÙ GRANDE SCUOLA PER UN ATTORE”

Nel prosieguo della sua intervista in collegamento audiovisivo sulle frequenze di Rtl 102.5 News, Alberto Paradossi ha parlato anche del suo percorso di avvicinamento alla recitazione: “La formazione è un fattore abbastanza importante a livello personale e anche mentale – ha puntualizzato –. Io l’ho raggiunta facendo una scuola, poi però non credo che la scuola faccia l’attore. Lavorare è indubbiamente la più grande scuola”.

Recentemente, Alberto Paradossi ha lavorato sul set della serie Netflix “Guida astrologica per cuori infranti” e ha voluto sottolineare in diretta radiovisiva che si è trattato di “un’esperienza molto piacevole. Sono stato sul set con persone con cui mi sono trovato molto bene, stimolanti. Eravamo tutti under 35”. Paradossi ha 32 anni e ne ha compiuti 30 “nel 2020, un anno decisamente particolare, quindi un po’ di crisi l’ho avuta. Dai 18 anni ti ritrovi direttamente ai 30 e devo dire che è una bella botta”.

