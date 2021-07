Alberto Rimedio/ “Covid, addio telecronaca e dovrò seguire Inghilterra-Italia su Bbc”

Mancano poche ore all’attesissima finale di Euro 2020 che vedrà contrapposte Inghilterra e Italia. Una finale che mancava da tempo per gli azzurri e che Alberto Rimedio, dopo anni al seguito della Nazionale, non potrà commentare. Il giornalista Rai, infatti, è stato colpito dal Covid e né lui né Antonio Di Gennaro potranno raccontare le gesta di Insigne e compagni: al loro posto troveremo Stefano Bizzotto e Katia Serra.

Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, Alberto Rimedio ha spiegato di avere avuto dei sintomi molto lievi e di essere quasi asintomatico. Telecronista Rai da 7 anni, il 49enne ha spiegato che c’è anche una beffa: «In albergo non c’è la Rai e dovrò vederla sulla BBC».

ALBERTO RIMEDIO: “C’É GRANDE AMAREZZA”

«Qual è stata la reazione quando ho scoperto di essere positivo? Sorpresa perché sono vaccinato. Il fatto che non mi sia inflitto punizioni corporali è un grande segno di maturità. A parte gli scherzi, c’è grande amarezza. Ho accompagnato la Nazionale lungo il suo percorso e durante i 33 risultati utili di fila», ha spiegato Alberto Rimedio, che ha poi sottolineato di aver fatto più di 200 giorni di trasferte in Italia e all’estero senza problemi da maggio 2020, fermarsi adesso è bruttissimo. Alberto Rimedio ha poi tenuto a citare la vicinanza e la solidarietà di tante persone, per poi fare un grande in bocca al lupo alla coppia di commentatori al timone della finale di Euro 2020. Una battuta su Bizzotto: «Mi ha fatto una bellissima telefonata e gli auguro di chiudere la telecronaca gridando nel microfono l’Italia è campione d’Europa».

