Mara Maionchi non nasconde di aver vissuto momenti molto difficili con il marito Alberto Salerno in passato, a causa di una crisi e ad un tradimento che creò non pochi problema. L’infedeltà del compagno fece sprofondare la celebre produttrice in un periodo buio che coincise con il gioco d’azzardo per “rispondere a situazioni personali e familiari non sempre soddisfacenti”. In una recente intervista rilasciata a Belve, la mitica Mara è tornata a parlare del suo rapporto con il marito Alberto, sposato nel lontano del 1976.

Il tradimento fu una brutta botta per la Maionchi che scoprì tutto per caso, grazie ad una ricevuta d’hotel ritrovata in una tasca di pantaloni. Mara Maionchi recita un po’ di mea culpa perché “ammetto che in parte è stata anche colpa mia”. La produttrice fa intendere di non essere mai stata molto ‘portata’ per le attività sotto le lenzuola: “La luce rossa non c’era mai, una tragedia insomma”.

Mara Maionchi fa mea clup per il tradimento del marito: “Sono un po’ modesta e poi…”

“Sessualmente sono un po’ modesta… non sono proprio portata per le luci rosse… ho sempre l’abat jour”, ha detto ancora Mara Maionchi a Belve, ripercorrendo la storia d’amore con il marito. Curioso che la madre di Mara non avesse preso parte al suo matrimonio con Alberto, come ricordato dalla stessa Maionchi nel salotto di Fagnani: “Era strana ma forte, disse che i matrimoni la rendevano triste…”.

Ad ogni modo, dalla lunga storia d’amore con il marito Alberto Salerno sono nate ben due figlie , che sono Giulia e Camilla. La primogenita è nata nel 1977 mentre la secondogenita è arrivata quattro anni dopo, nel 1981. Oggi i tradimenti sembrano un lontano ricordo e la famiglia è più unita che mai.

