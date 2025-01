La prima serata di Rai Uno nella giornata di ieri è stata condita dall’attesissima puntata speciale di Affari Tuoi Lotteria Italia 2025. Stefano De Martino ha avuto l’onere e l’onore di accompagnare i telespettatori verso la scoperta dei fortunati vincitori che sono accorsi nei giorni precedenti per l’acquisto dei biglietti sfidando la fortuna. La diretta è stata, come di consueto, impreziosita da innumerevoli ospiti e volti televisivi che hanno aggiunto brio e simpatia all’occasione: tra loro, anche una scoppiettante Mara Maionchi che come sempre non ha posto freni alla sua vena goliardica e spontanea.

Pagelle Affari Tuoi speciale Lotteria Italia 2025/ Stefano De Martino ‘coinvolto’, Francesco Paolantoni show!

Conosciamo bene l’irriverenza di Mara Maionchi, nota per il suo essere senza peli sulla lingua e anche graffiante quando si tratta di dire offrire la propria opinione. L’atmosfera era ovviamente spensierata ieri con Affari Tuoi Lotteria Italia 2025 e la nota discografica ha approfittato della serenità nell’aria per sentirsi libera di scherzare e, inevitabilmente, è incappata in qualche parolaccia.

Alberto Salerno, marito Mara Maionchi/ La crisi, il tradimento e l'amore per le figlie: "Ammetto che..."

Mara Maionchi, impossibile non amarla: “Se facevo l’indovino…”

“Ma secondo te se facevo l’indovino stavo qui?”, questa una delle tante battute di Mara Maionchi ad Affari Tuoi Lotteria Italia 2025 quando incalzata da Stefano De Martino a proposito del possibile contenuto dei uno dei pacchi. Tutta da ridere anche la frase pronunciata nel bel mezzo del gioco con protagonista la signora Antonietta che, indecisa sul da farsi, è stata spronata da Mara Maionchi: “Signora, faccia quello che caz*o le pare, non stia ad ascoltare questi qui!”. Simpaticamente richiamata all’ordine, Mara Maionchi ha replicato con il sorriso: “Mi è venuta spontanea”.