ALBERTO SORDI AVREBBE COMPIUTO 100 ANNI/ Oggi, 15 giugno: Verdone, “inarrivabile”

Pubblicità

Il 15 giugno 1920 nasceva a Roma, nel Rione Trastevere, Alberto Sordi. Se fosse stato vivo, l’attore avrebbe compiuto oggi 100 anni. Ma da come la Capitale, e l’Italia tutta, si apprestano a ricordarlo, si può affermare che l’eredità morale di Sordi sia più viva che mai. L’interprete che meglio di chiunque altro ha saputo incarnare vizi e virtù dell’italiano medio, che con la sua ironia tagliente ha creato di fatto un modo di fare umorismo, manca però tremendamente all’Italia di oggi. Se Sordi è stato infatti il volto simbolo di quel Paese operoso che con coraggio e fiducia ha tentato di risollevarsi dal Dopoguerra, oggi è difficile trovare un simbolo di rinascita universale come Sordi nel dopo-pandemia di coronavirus. Il motivo? Tempi diversi, sicuramente. Ma anche l’ardua impresa di trovare, nel panorama artistico italiano, un personaggio “alla Alberto Sordi”.

Pubblicità

ALBERTO SORDI AVREBBE COMPIUTO 100 ANNI: CARLO VERDONE, “COME NACQUE LA NOSTRA AMICIZIA”

Chi si è avvicinato di più alla figura di Alberto Sordi, al punto da essere stato designato come suo erede, è certamente Carlo Verdone. Ed è proprio il romano, in un intervento su Il Messaggero, a tratteggiarne il profilo: “Sordi nel decennio degli anni ‘60 è l’assoluto re della risata. E’ il punto di riferimento per chi ama la commedia e anche io comincio a conoscerlo nei cineclub che gli dedicano retrospettive. Lo trovo insuperabile nei suoi film in bianco e nero come I Vitelloni, La Grande Guerra, Una Vita Difficile, per citarne alcuni. Finalmente nel 1981, quando la vita mi diede l’opportunità di entrare come regista, sceneggiatore ed attore nel cinema, lo conobbi. Il merito fu di Sergio Leone. Sergio aveva prodotto insieme a Poccioni e Colaiacomo della Medusa anche il mio secondo film “Bianco, Rosso e Verdone”.

Il film non lo convinceva del tutto perché trovava odioso il personaggio di Furio, il marito logorroico. Era convinto che il pubblico avrebbe avuto voglia di «tagliargli la testa co’ la sega» (parole testuali). E allora per avere un riscontro sul film fece a gennaio una proiezione in anteprima dove invitò Sordi e la Vitti con il compagno Roberto Russo. Nel vedere nella sala privata due attori straordinari come loro, mi misi le mani nei capelli. Chi potevo essere io di fronte al talento di Sordi e della Vitti? Nessuno. Come inizia il film e appare il personaggio di Furio, Leone subito sbuffa e a mezza voce baritonale gli esce uno sgradevole: «Arieccolo…».

Pubblicità

Mentre comincio realmente a pensare di aver sbagliato personaggio, ecco che Sordi e la Vitti esplodono in due risate fragorose quando Furio telefona all’ACI. Leone si sorprende e io tiro un sospiro di sollievo. Da quel momento ogni sequenza che riguarda Furio e Magda fa piegare in due dalle risate sia Alberto che Monica. E il film termina con Sordi che si rivolge a me e allargando le braccia mi dice: «Vie’ qua…». Stordito ed emozionato gli chiedo: «Le è piaciuto, Alberto?». Sordi mi abbraccia e dice: «Quel marito è geniale!».

Mi volto verso Leone che allargando le braccia in segno di resa disse: «Ci avesse ragione lui..Boh». Oggi, dopo ben quarant’anni, possiamo dire che aveva ragione Alberto. Forse proprio da quella proiezione a casa Leone nacque l’amicizia che ci legò per diversi anni e ci portò a lavorare insieme. Di Alberto ricorderò sempre l’inarrivabile grandezza artistica, ma quello di cui andrò più fiero è che mi ha veramente voluto bene. Come gliene ho voluto io. Ed osservare che dal 1986, in una grande nicchia del terrazzo, la sua bella orchidea dedicata alla nascita di mia figlia Giulia continua imperterrita a fiorire, me lo fa sentire sempre vicino a proteggermi e a proteggerci nei colori di una pianta piena di grazia ed eleganza”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA