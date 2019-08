Alberto Urso a Sanremo 2020/ L’indiscrezione: sul palco dell’Ariston dopo Amici Vip?

Alberto Urso verso Sanremo 2020? Questa è l’indiscrezione pubblicata tra le pagine del settimanale “Oggi”. Il vincitore di Amici 18, potrebbe anche tornare in pista nella prima edizione di Amici Vip, anche se attualmente non si conosce bene il suo possibile ruolo. Questa particolare indiscrezione è stata lanciata da Davide Maggio. Nel suo blog si legge: “A volte ritornano. Se tra i concorrenti non ci saranno ‘ripetenti’, nella prima edizione di Amici Vip non mancheranno ex volti del programma. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi un poker di cantanti, lanciati dal talent show, che faranno parte del progetto. A cominciare dalla veterana Annalisa, seconda classificata nell’edizione 2010-2011, concorrente del girone ‘all stars’ del 2012 e tutor di Amici 17. Con lei ci saranno Irama, vincitore due stagioni fa di Amici, e i reduci dall’ultima edizione Giordana Angi e Alberto Urso. I quattro faranno parte della squadra di Amici Vip, seppur per non tutte le puntate”. L’agenda lavorativa del giovane tenore pare già essere particolarmente fitta di impegni.

Alberto Urso a Sanremo 2020? L’indiscrezione

Alberto Urso si sta preparando per il Festival di Sanremo 2020. Come ben sapete, l’edizione numero 70 della kermesse musicale più famosa, amata e attesa in italiana, verrà condotta da Amadeus. Staremo a vedere se il vincitore dell’ultima edizione di Amici, salirà sul palcoscenico del Teatro Ariston o se, di contro, tornerà da Maria De Filippi solamente con Amici Vip. Lo scorso luglio, intervistato da TGCom24, svelava proprio il desiderio di partecipare alla manifestazione canora. “Quel palco è magico. L’Ariston è il sogno di tutti gli artisti e come si dice dalle mie parti ‘vedendo facendo’...”. Anche l’amore sembra procedere per il verso giusto. Ed infatti il siciliano, è stato beccato in più di una occasione tra le braccia di Valentina Vernia, ballerina della Squadra Blu e sua ex collega. Le buone vibrazioni lo accompagneranno anche durante questa nuova avventura? Dopo Irama lo scorso anno, è probabile che rivedremo anche Alberto: voi cosa ne dite?

© RIPRODUZIONE RISERVATA