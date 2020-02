Alberto Urso, Amici 19/ Nuovo ritorno a “casa”: “La mia voce è la mia ricchezza”

Alberto Urso si prepara a fare nuovamente ritorno “a casa”, ospite anche questo sabato 22 febbraio del talent show Amici 19, nell’appuntamento speciale del pomeriggio di Canale 5. Subito dopo la precedente ospitata della passata settimana, il giovane talento che proprio quest’anno ha esordito sul palcoscenico del Festival di Sanremo, aveva postato un video su Instagram con una didascalia eloquente: “È sempre bello tornare a casa”. Quella casa è proprio il luogo che lo ha visto sbocciare artisticamente, grazie a Maria De Filippi, mamma artistica nonché colei che più di ogni altra persona ha creduto in lui portando con coraggio in un programma tv dedicato ai giovani uno stile musicale non semplice da far conoscere ed apprezzare. Il giovane tenore pop messinese sul palcoscenico dell’Ariston con la sua “Il sole ad Est” forse non è riuscito a convincere pienamente, dovendosi accontentare di un 14esimo posto, ma il pubblico di Amici, dove ha trionfato nell’ultima edizione, ha dimostrato anche nel passato appuntamento di essere particolarmente innamorato della sua arte, e la standing ovation ne è stata la totale dimostrazione. Proprio Amici è stata l’occasione per Alberto per togliersi qualche sassolino dalle scarpe in merito all’organizzazione sanremese. Quando infatti l’amica Giordana Angi lo ha chiamato al centro dello studio, non è mancata una sottolineatura importante: “Oltre ad aver vinto Amici si è anche piazzato secondo per il televoto a Sanremo”.

ALBERTO URSO E I PROSSIMI PROGETTI

Alberto Urso continua a sorprendere con la sua instancabile voglia di fare arte. Il suo sogno neppure tanto segreto è quello di cantare al Metropolitan di New York. Intervistato dal Giornale di Sicilia di recente è tornato a parlare della sua amicizia con Giordana: “è una persona bellissima, ci lega un’amicizia sincera, io le voglio un mondo di bene”, dice il giovane tenore. Ma ha parole positive anche verso altri colleghi: “Kekko dei Modà è un tipo fantastico, mi ha scritto mandandomi due canzoni, io mi sono innamorato di questi testi e li ho fatti miei”. I suoi prossimi impegni? Una tournée in giro per l’Europa, ma soprattutto il concerto al Teatro Antico di Taormina, il prossimo 24 luglio, appuntamento da lui molto atteso: “Sarà un’emozione enorme, non vedo l’ora: sono già salito su quel palco ma stavolta si tratterebbe del “mio” concerto, con orchestra sinfonica e direttore. Presenterò i brani dei miei due cd, le cover più importanti e i pezzi dei Queen”, ha anticipato. Poi ha voluto lanciare un messaggio a tutti i giovani talenti, commentando: “La mia voce è la mia ricchezza, ma i ragazzi che vorrebbero fare lo stesso percorso sono tanti. E io dico allora, provateci, provateci fino allo spasimo. Alla fine incontrerete amici generosi come quelli che ho trovato io”. Ed il riferimento è, ancora una volta, alla sua famiglia artistica, quella del talent che lo ha visto nascere e che continua ad accoglierlo a braccia aperte.

