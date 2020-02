Alberto Urso, “Il sole ad Est”/ “Classifica? Ci sono rimasto un po’ male” (Sanremo 2020)

Alberto Urso pronto a conquistare l’Ariston con la sua “Il sole ad Est”: il 22enne siciliano è al suo esordio al Festival di Sanremo 2020 e punta a ottenere un buon risultato. Intervistato da Rockol, il vincitore di Amici di Maria de Filippi ha spiegato: «Sanremo è una grande vetrina e una grandissima esperienza, salire sul palco dell’Ariston è una grandissima emozione». La canzone è scritta da Piero Romitelli e Gerardo Pulli, che definisce «due grandi autori, li ringrazio sempre: sono davvero dei grandi autori, hanno scritto per me che sono un artista di 22 anni con tanto studio da fare. Spero di continuare a collaborare con loro, sicuramente». Il disco che tornerà in vendita comprende collaborazioni con grandi autori, basti pensare a Ermal Meta: «Ringrazio sempre tutti quanti, sono tutti grandi autori e mi hanno regalato la loro penna». «Io adoro cantare con l’orchestra, a Sanremo sto vivendo un’emozione pura, indescrivibile», ha confessato Alberto Urso, che ha ammesso di avere delle preferenze tra i 23 colleghi in competizione con lui, a partire dalla grande amica Giordana Angi: «Ci sono dei grandissimi nomi, ho tutto da imparare: ho degli artisti preferiti come Giordana, Elodie, Tosca».

ALBERTO URSO A SANREMO 2020: “LA STRADA E’ ANCORA LUNGA”

«Avevo tante aspettative, ma diciamo che questa partecipazione al Festival è solo l”inizio, ancora la strada è lunga. Ci sono rimasto un po’ male, ma la standing ovation quando con Ornella Vanoni abbiamo cantato ‘La voce del silenzio‘ che c’è stata in platea in teatro mi ha rincuorato», ha raccontato Alberto Urso ai microfoni di FQ Magazine sulla sua esperienza sul palco dell’Ariston. Il vincitore di Amici ha poi parlato dei suoi prossimi impegni, a partire dalla serie di concerti: «Voglio continuare ad emozionare e ad emozionarmi, comincerò con i concerti il 18 maggio all’Auditorium Parco della Musica a Roma e il 12 maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il 24 luglio al Teatro Antico di Taormina, per me che sono messinese è il coronamento di un sogno. Poi ci saranno anche dei progetti all’estero, compreso il mercato Usa con un disco in inglese. C’è in ballo un nuovo album per il futuro? Mi piacerebbe realizzare un disco con tanti generi musicali e che tocchi anche la trap».

