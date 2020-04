ALBERTO URSO/ Amici All Stars per la sua consacrazione o ultima spiaggia? (Verissimo)

Pubblicità

Alberto Urso ha scelto di vivere la sua quarantena nella più assoluta solitudine. Le cose sono cambiate anche a livello lavorativo, visto che la finale di Amici di Maria De Filippi si è svolta in assenza di pubblico. “Io vivo per il contatto fisico, sono caliente”, ha sottolineato di recente a Chi, “per me è stato un dramma. Non ricevere affetto fisico è dura, un po’ per tutti”. Scopriamo poi che si trova ben distante dalla sua amata Sicilia: “Sono a Roma e vivo qui solo soletto”, confessa, “bisogna fare dei sacrifici, bisogna fare un’opera solidale collettiva”. Per adesso non si sa nulla invece delle tappe dei suoi live, ma il cantante è sicuro che presto potrà dare qualche data precisa a tutti i suoi fan. “Non avete idea di quanto mi manchi il calore di un vostro abbraccio e l’infinita dolcezza dei vostri sguardi. Presto ritorneremo più forti di prima”, ha scritto il tenore sui social nei giorni scorsi, pubblicando una tenera foto in cui tiene un bambino sulle ginocchia.

Pubblicità

ALBERTO URSO, L’ATTESA PER AMICI ALL STARS

Oggi, Alberto Urso sarà inoltre uno dei protagonisti che vedremo su Canale 5 grazie a Verissimo – Le Storie. Ci sarà l’occasione per un breve saluto del cantante e forse scopriremo qualcosa in più su come stia trascorrendo la quarantena. Per adesso possiamo dare per scontato che la musica non manca nelle sue giornate: nelle scorse settimane, ha voluto fare un omaggio a Leo Gassmann e al suo brano sanremese “Vai bene così”. “Ma che emozione fratello! Sei da brividi. Onorato, davvero”, gli ha risposto il vincitore della kermesse. Alberto Urso si sta preparando ad Amici All Stars, il programma di Maria De Filippi che riporterà in studio tutti i volti più noti del talent musicale. Ed è stato proprio il tenore italiano a sbilanciarsi su una possibile data di debutto: “Non sarà prima di metà maggio”. Parlando con il settimanale Chi, Urso ha precisato inoltre che lo show sarà molto diverso da come avrebbero voluto.

Pubblicità

LA QUARANTENA TRA MUSICA E CUCINA

Intanto il cantante si sta dedicando alla cucina in questi giorni. Nelle Stories di Instragram rivela di aver scelto di fare la pizza, poi mostra le sue brioche col ‘tuppo’ [lo chignon, ndr], quelle siciliane, e anticipa già di voler fare anche la granita. Insomma gli manca la sua Sicilia, ma questo non vuol dire che Alberto non possa in qualche modo rievocare i sapori della sua terra anche se si trova a Roma. “In questi giorni sto scrivendo tanta musica”, rivela poi in un post, chiedendo ai fan come stiano trascorrendo le loro giornate. L’attenzione delle ammiratrici però si è diretta più che altro sullo scatto scelto, in cui l’artista si mostra a petto nudo, ancora a letto. Così come è stato l’ultimo post ad ottenere migliaia e migliaia di like: “La faccia di chi ha bisogno di un caffettino”, scrive Urso. “Che occhi… anche appena sveglio”, commenta invece un ammiratore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA