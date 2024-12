Alberto Urso ha cominciato a scrivere le prime pagine della sua carriera tra i banchi di Amici, quando dopo un lungo percorso riuscì ad imporsi e a trionfare nella finale. Da quel giorno è passata parecchia acqua sotto i ponti, Urso è infatti diventato un artista consolidato nel panorama musicale italiano e internazionale, anche se non sono mancati i momenti di sconforto e di solitudine lungo il cammino. In una intervista rilasciata nel salotto di Verissimo, poche settimane fa, il cantante ha ammesso di essersi sentito solo nel recente passato e di aver dovuto fare i conti con sfide personali difficili e impegnative.

“Questo è un lavoro difficile. Ci sono dei momenti belli e altri bui che si affrontano”, ha raccontato l’ex talento di Amici. “Amici è stata un’esperienza bellissima e Maria De Filippi è la mia mamma musicale”, sottolinea ancora Alberto Urso.

Il successo lo ha portato lontano da casa è non è bastato per superare la malinconia che lo ha aggredito nei momenti più complicati e difficili. “Ho girato il mondo e, allo stesso tempo, mi sono sentito tanto solo. La solitudine non è bella ma, devo dire che mi ha aiutato”, spiega Urso anticipando la sua nuova fatica musicale.

Spazio anche ad un ricordo famigliare molto toccante, con parole al miele per nonna Rosetta: “Ho dormito con mia nonna fino a quando ho compiuto diciotto anni e non me ne vergogno a dirlo”, le sue parole ai microfoni di Verissimo, senza timore di mostrarsi per quel che è davvero. Un ragazzo di grandissimo talento, attaccato alla famiglia e a quei valori che ancora oggi lo muovono e lo rappresentano appieno.