Alberto Urso, la fidanzata è una vecchia amica di infanzia: “Ci siamo rivisti e poi…”

Con le sue dichiarazioni ha quasi del tutto spento il gossip sul suo status sentimentale e sulla fidanzata. Alberto Urso, dopo tante voci e rumor, ha confermato di essere felicemente impegnato. Lo ha fatto in una recente intervista a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, dove ha spiegato di essere molto felice e sereno sul fronte amoroso. “Sì sono fidanzato, la mia fidanzata era una mia amica di infanzia e quando la incontrai avevo quattordici anni. Ci siamo rivisti in Sicilia la scorsa estate e abbiamo cominciare ad uscire insieme e a frequentarci”, ha raccontato Alberto Urso.

Il cantante non fa il nome della fidanzata, ma tra i fan c’è chi si sbilancia e continua ad avanzare ipotesi di diverso tipo. “Stiamo crescendo insieme, è bello avere accanto una persona con cui poterti sfogare. Lei mi sopporta perché ho tanti difetti: sono geloso, permaloso”, ha detto Alberto Urso.

Alberto Urso felice e sereno al fianco della misteriosa fidanzata: chi è la donna che gli ha rubato il cuore?

Nei mesi scorsi, come dicevamo, sono rimbalzate diverse voci sulla presunta fidanzata di Alberto Urso. In molti hanno pensato che la ragazza misteriosa al fianco dell’ex vincitore di Amici poteva essere Benedetta Caretta, anche per il fatto che nessuno dei due aveva smentito l’indiscrezione. Precedentemente il cantante aveva avuto una storia con la ballerina Valentina Vernia, incontrata proprio tra i banchi di scuola di Amici.

Una storia inizia e finita piuttosto rapidamente, tanto che il cantante è tornato single molto presto e per diverso tempo è rimasto senza una donna al suo fianco. Adesso, però, le cose sarebbero cambiate e il suo cuore batte per la sua misteriosa fidanzata…

