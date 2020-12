ALBERTO URSO/ “Col Covid-19 anche il sesso è diventato impossibile”

Alberto Urso è tra i protagonisti del parterre di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin su Canale 5 racconta anche come sta vivendo la sua vita sentimentale. Non si nasconde: “Oggi sono single, ma in questo periodo con il Covid-19 anche il sesso è diventato un problema visto che risulta difficile anche solo confrontarsi con una persona”. Il cantante sembra però molto ben disposto verso il futuro: “Supereremo questo periodo complicato, sono sicuro che nel prossimo anno torneremo ad abbracciarci“. Silvia Toffanin poi gli strappa una promessa: “Quando uscirà il tuo prossimo disco verrai qui a cantare e allora finalmente ci abbracceremo“. Speriamo davvero di lasciarci alle spalle questo 2020 e tutto ciò che ne ha comportato. (agg. di Matteo Fantozzi)

ALBERTO URSO OSPITE CANORO A VERISSIMO

Alberto Urso non ha bisogno di presentazioni e in molti sono convinti che proprio l’ugola d’oro di Amici avrà una carriera folgorante non solo nella musica ma anche nell’intrattenimento. Le sue visite (almeno prima del Covid) tra i corridoi della scuola che l’hanno lanciato sono ormai un vero e cult per via degli scherzi e delle battute che il siciliano scambia con i suoi ex professori ma oggi non sarà la sua versione showman che andrà in scena nel pomeriggio di Canale5 ma quella di cantante. Dopo la sua incursione nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Alberto Urso oggi sarà a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin e, dalle prime anticipazioni, sembra che sarà in studio per intonare alcuni canti natalizi come ospite musicale insieme ad Al Bano e Benedetta Caretta, vincitrice nel 2010 del programma “Io canto”.

LO SCONTRO MANCATO CON TOMMASO ZORZI AL GF VIP, DIVENTERA’ UN CONCORRENTE?

Nei giorni scorsi Alberto Urso è stato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e in molti si aspettavano lo scontro con Tommaso Zorzi che proprio parlando di lui lo aveva giudicato noioso. Secondo i bene informati anche Alfonso Signorini avrebbe voluto optare per lo scontro tra i due per mettere a segno un’altra serata all’insegna del trash ma le cose sono poi cambiate anche se non sappiamo chi ha frenato lo scontro annunciato tra i due. Ci sarà un’altra occasione per rivedere il siciliano nella casa? Magari approfittando di questo periodo di restrizioni, Signorini potrebbe convincere il siciliano ad essere dei suoi visto che ha già lasciato intendere che i nuovi ingressi potrebbero non essere finiti.



