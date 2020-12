Alberto Urso ospite al Grande Fratello Vip 2020/ La frecciatina di Tommaso Zorzi…

Una vera e propria serata musicale quella che ci attende questa sera al Grande Fratello Vip 2020. La ventottesima puntata regalerà al pubblico e soprattutto ai concorrenti una serie di ospiti a sorpresa, uno di questi è Alberto Urso. Stiamo parlando di uno dei vincitori di Amici più amati di sempre. Il cantante lirico farà il suo ingresso nella Casa per regalare al pubblico un toccante ma anche divertente momento musicale. Non sarà il solo ad esibirsi: è infatti previsto anche l’ingresso di Arisa, che proprio quest’anno è approdata ad Amici come professoressa. E proprio a proposito del talent di Canale 5, di recente è stata annunciata la notizia del ritorno di Alberto Urso nel ruolo di consulente musicale. Il vincitore della diciottesima edizione del programma di Maria De Filippi avrà dunque il compito di scegliere le canzoni che gli allievi presenteranno in puntata.

Alberto Urso e quella pesante stoccata di Tommaso Zorzi…

È stato il settimanale CHI dare l’anticipazione, scrivendo che Alberto: “Si occuperà della scelta dei brani che i ragazzi dovranno eseguire, accompagnandoli nel loro percorso nel programma di Maria De Filippi.” Insomma tante novità in vista per il cantante che nella Casa avrà modo di vedere anche Tommaso Zorzi. In effetti non sembra che i due si conoscano di persona, ma la curiosità dei telespettatori è comunque forte per una frase detta su Instagram tempo fa dall’influencer. “Alberto Urso due co***oni così io non me li facevo da un po’…” è la frase incriminata che potrebbe essere arrivata all’orecchio del cantante.

Il pensiero di Tommaso Zorzi su Alberto Urso#GFVIP pic.twitter.com/C3VTLvbNOU — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 21, 2020





