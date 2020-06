Alberto Urso è fidanzato?/ Dal presunto flirt con Gaia agli indizi.. (Amici Speciali)

Pubblicità

Alberto Urso è fidanzato oppure no? In queste settimane di Amici Speciali, tra una canzone e l’altra, il pubblico non ha fatto altro che chiedersi se il bel tenorino siciliano sia accompagnato oppure no. Da quello che è successo in questi giorni, con i suoi occhi languidi pronti a sciogliersi per le donne del programma e anche per la sua compagna d’avventura Gaia Gozzi, potremo dire che Alberto Urso sia single, ma se così non fosse? Proprio la scorsa settimana, ad Amici Speciali, Maria de Filippi ha chiuso i pettegolezzi sui due cantanti dicendo che il fidanzato di uno dei due era presente in studio. Il gossip ha rivelato che poteva trattarsi del fidanzato di Gaia e non di quella di Alberto Urso confermando così che il cantante sia ancora single ma in rete gli indizi che dimostrano il contrario si sprecano.

ALBERTO URSO E’ SINGLE! ALMENO UFFICIALMENTE…

In particolare, dopo la rivelazione bomba di Maria de Filippi di venerdì scorso, la caccia dei fan si è aperta e così in molti sono andati alla ricerca di indizi sulla vita privata di Alberto Urso e, in particolare, colei che potrebbe aver occupato il posto lasciato vacante dalla bella ballerina Valentina Vernia. Lo stesso siciliano ha confermato che la loro relazione si è conclusa ma che i rapporti sono buoni anche se si è definito un “ragazzo da fidanzamento” tanto da non rimanere mai a lungo senza una fidanzata, quindi chi è la fortunata? A quanto pare non c’è una presenza fissa nella sua vita ma di questi tempi non si può mai dire perché basta un like o un sorriso particolare per far cambiare tutto. La cosa certa è che al momento non è fidanzatissimo, almeno non tanto da mostrare strane storie su Instagram o rivelarlo nelle sue interviste. Sarà un’estate da single quindi quella in arrivo?



