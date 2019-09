Alberto Urso e Valentina sono fidanzati/ “Siamo in una fase di frequentazione” (Amici Celebrities)

ALBERTO URSO E VALENTINA VERNIA SONO UNA COPPIA, ARRIVA LA CONFERMA!

Finalmente abbiamo la conferma definitiva: Alberto Urso e Valentina Vernia sono una coppia. A pochi giorni di distanza dal debutto di Amici Celebrities, il coach dei Blu ha scelto di uscire dalla nebbia sentimentale e sottolineare come il suo legame con la collega di un tempo sia davvero speciale. Le voci di corridoio erano già emerse quest’estate, anche per via di alcune foto pubblicate dal settimanale Chi in merito a una loro vacanza in Sicilia. Eppure finora Alberto ha preferito non sbilanciarsi più di tanto, almeno fino all’ospitata nel salotto di Verissimo. Il 22enne però si è limitato a parlare della sua love story con Valentina senza scendere troppo nei particolari, parlando comunque del grande affetto che prova nei confronti della ragazza. “Siamo in una fase di frequentazione”, ha detto in realtà.

ALBERTO URSO, IL SINGOLO “E POI TI PENTI”

In effetti il cantante è sempre più propenso a parlare della sua musica e in questi giorni ancora di più, visto che ha appena pubblicato il singolo E poi ti penti, che farà parte del disco previsto per ottobre. “Lo interpreto come un testo d’amore dove due persone si amano e non sono poi così diverse”, ha detto a Silvia Toffanin parlando del brano, scritto da Kekko Silvestre dei Modà. La prima puntata di Amici Celebrities ha subito acceso i riflettori su Alberto Urso e gli altri tre coach previsti dal programma. A inizio appuntamento, dopo le dovute clip di presentazione, il cantante si è lanciato nel brano Oltre mare, per poi ripresentarsi al fianco della sua squadra per il brano Il Cielo. Ottima dimostrazione delle capacità di insegnamento di Alberto Urso, visto che l’unico ad andare fuori tono in questo caso è stato Emanuele Filiberto di Savoia. Sarà con lui che di sicuro dovrà lavorare più che con gli altri del team, ma sappiamo già che gli verrà dato parecchio filo da torcere.

IL DUETTO CON JOE BASTIANICH

Il concorrente infatti si è già fatto conoscere per la sua capacità strategica, finendo poi per vivere un battibecco con Filippo Bisciglia della squadra avversaria. Non è escluso quindi che Emanuele Filiberto possa mettere a dura prova la pazienza di Alberto Urso. Per sua fortuna, il coach può contare però su un cavallo di battaglia interessante, Joe Bastianich. I due hanno affrontato un duetto nella seconda manche, grazie alla canzone Perfect di Ed Sheeran. Forse il risultato non è stato dei più soddisfacenti, ma comunque interessante. Il profilo Instagram di Urso intanto ci svela che in settimana ha scelto di tagliarsi i capelli, forse in previsione del tour che domani, 29 settembre 2019, lo vedrà come prima tappa al Parco Auditorium della Musica di Roma.



