Alberto Urso e Valentina Vernia, ballo di coppia/ Marcello Sacchetta: “bravo ciccio”

Nelle vene di Alberto Urso scorre la musica in tutte le sue forme. Il tenore, diventato famoso dopo la partecipazione ad Amici, complice la fidanzata ballerina, ha deciso di cimentarsi in una coreografia decisamente moderna e lontana dal suo campo. Su una musica hip-hop, Alberto Urso si diverte mentre balla con la fidanzata Valentina Vernia che gli lascia volentieri la scena. Il tenore danzante si muove come un provetto ballerino incassando i complimenti non solo dei fans, ma anche di ballerini professionisti come Marcello Sacchetta. “Bravo ciccio“, scrive il ballerino che ha visto Alberto crescere e maturare all’interno della scuola di Amici. “Ragazzi vi adoro. Quanto ci avrà messo“, chiede Tish. “Una vita”, è la risposta di Alberto. I fans, invece, felici di vedere un Alberto diverso, chiedono di poter vedere anche il backstage del video. Valentina li accontenterà?

ALBERTO URSO: L’AMORE CON VALENTINA VERNIA

Dopo aver condiviso la partecipazione ad Amici, tra Alberto Urso e Valentina Vernia è scoppiato l’amore. Il tenore, accanto alla ballerina, è sereno e felice come ha confessato lui stesso ai microfoni del settimanale Chi: “abbiamo caratteri che sembrano opposti, ma non lo sono: lei è buona, generosa, ha valori saldi e ce la mette tutta per arrivare e vuole arrivare, quindi io mi trovo bene con lei. Ecco”. Da quella intervista, però, sono passate diverse settimane ed oggi, Alberto e Valentina, non solo sono innamorati, ma sono sempre più uniti al punto da condividere anche la passione per la danza nonostante lui, non sia propriamente un ballerino danzante.





