Alberto Urso, infortunio e braccio rotto/ Rudy Zerbi lo sfotte e lui: “Caz* ridi?”

Non è ancora chiara la dinamica di quello che è successo ma quello che è certo è che l’estate di Alberto Urso, almeno quella fatta di bagni in piscina o al mare, si è conclusa oggi o, almeno, qualche ora fa. Il cantante siciliano lanciato da Amici appare proprio nei corridoi degli studi che ospita i social ma quello che attira l’attenzione di tutti è la vistosa fasciatura che tiene appeso il braccio al suo collo e che è segno che qualcosa di grave è davvero successo. Non sappiamo bene come, ma a lanciare la notizia che ha fatto già il giro del web è stato Rudy Zerbi dal suo profilo Instagram poco fa pubblicando una foto che lo ritrae insieme ad Alberto Urso e alla sua fasciatura che non sappiamo bene se nasconda un gesso oppure altro.

ALBERTO URSO, SUI SOCIAL CON IL BRACCIO ROTTO

Mentre i fan chiedono a gran voce ad Alberto Urso la causa del suo braccio rotto e del suo infortunio, Rudy Zerbi e il suo pupillo sono al centro di un divertente siparietto che fa sorridere tutti e allenta un po’ la tensione. In particolare, proprio l’amato professore di Amici rilancia: “A sinistra uno che fa radio e a destra uno che il radio se lo è appena rotto” e poi tra i commenti rispondendo ai fan e allo stesso Alberto continua a punzecchiare: “buona estate 😂”. A quel punto è Alberto Urso che, dopo aver dato colpa alla sfiga, ha subito risposto a tono al suo ex insegnante: “cosa strac*zz ridi 🤭”. Il siparietto è servito e dall’umore dei due e dal tono delle loro battute possiamo dire che non è successo niente di grave, o almeno si spera.

Ecco il post di Rudy Zerbi:





