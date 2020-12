Grande Fratello Vip 2020/ Ospiti e diretta 21 dicembre: dentro Arisa e Alberto Urso!

Grande Fratello Vip 2020 anticipazioni, ospiti ed eliminato 21 dicembre

Grande Fratello Vip 2020 torna in onda questa sera con una maxi puntata in cui sentiremo ancora parlare della vita privata di Pierpaolo Pretelli e non solo. Al timone del programma ci sarà ancora Alfonso Signorini che proprio questa sera annuncerà ai ragazzi come sarà questa settimana in compagnia dei gieffini in vista del Natale. Sembra che il programma tornerà in onda solo lunedì prossimo e poi anche durante il Capodanno con tanti ospiti musicali pronti a tenere compagnia al pubblico a casa. Fino ad allora, però, i concorrenti dovranno fare i conti con una nomination che in questi giorni ha un po’ destabilizzato tutti a cominciare da Maria Teresa Ruta che ormai ci ha fatto un po’ il callo ma che adesso inizia ad essere un po’ stanca. La conduttrice è finita allo scontro con Tommaso Zorzi, Giacomo Urtis, Giulia Salemi, Andrea Zelletta e Dayane Mello.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sempre più vicini al Grande Fratello Vip 2020

Non sappiamo ancora se le nomination daranno vita ad un eliminato oppure no ma quello che è certo è che per loro non cambieranno le sorprese. I video della settimana, con pochi giorni a disposizione per litigare, i gieffini hanno avuto modo di andare avanti e conoscere i nuovi arrivati e, in particolare, Pierpaolo Pretelli si è molto avvicinato a Giulia Salemi con la quale sembra davvero molto complice. La giovane è già finita in crisi perché non vuole subire il peso della sua prima esperienza e così ha deciso di fare un passo indietro, questo basterà? Dall’altra parte i fan di Elisabetta Gregoraci sono arrivata fuori dalla casa per chiedergli di rispettare la calabrese e chiudere i rapporti con Giulia che potrebbe essere vittima dei fan dei Gregorelli al televoto. Come finirà per loro?

Arisa e Alberto Urso al Grande Fratello Vip 2020?

Ciliegina sulla torta saranno due ospiti. Grande Fratello Vip 2020 torna questa sera con regali speciali per i concorrenti che si apprestano a vivere il loro Natale nella casa. Non si capisce ancora bene se davvero i parenti dei concorrenti potranno entrare in casa per i saluti e i regali, ma quello che è certo è che stasera ci saranno due ospiti speciali in arrivo da Amici, Arisa e Alberto Urso, che avranno modo di lanciarsi in una serie di medley di brani musicali natalizi per allietare la serata che sarà all’insegna del gossip e dei buoni sentimenti, cos’altro succederà?



