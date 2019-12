ALBERTO URSO/ Si è lasciato con Valentina Vernia? I rumors dicono. (L’Anno che Verrà)

Un Natale fra famiglia e musica per Alberto Urso, che ha trascorso il suo tempo anche in compagnia del cagnolino Lucky. “Natale / famiglia / Amore. Così deve essere”, scrive infatti in uno degli ultimi post su Instagram, prima di pubblicare un selfie con l’amato barboncino nero. E ovviamente non manca qualche pensiero sul 2019 che sta finendo: “Un anno per me incredibile, pieno di emozioni e amore, grazie alla musica ma soprattutto grazie a voi. Spero di riuscire a ricambiare con la mia musica e trasmettervi almeno la metà di quello che voi avete trasmesso a me”, dice prima di regalare ai followers un’esibizione al pianoforte. “Sono fiero di te!”, commenda Rudy Zerbi. “Manchi Albertino”, aggiunge il ballerino Miguel Wave. Clicca qui per guardare il video di Alberto Urso.

Alberto Urso sul palco de L’Anno che Verrà

I fan potranno tra l’altro trascorrere il Capodanno in compagnia del loro beniamino, visto che Alberto Urso sarà uno dei super ospiti de L’Anno che Verrà, il programma di Rai 1 condotto da Amadeus che andrà in onda nella prima serata di oggi, martedì 31 dicembre 2019. Il cantante si è già messo in viaggio verso Potenza, come scopriamo dalle sue Stories: “Prima volta che guido con la neve”, dice prima di finire in mezzo a una piccola tormenta. Poi l’incontro con il pubblico in piazza, sulle note di Caruso di Lucio Dalla. A pochi mesi di distanza dalla vittoria della 18a edizione di Amici, Alberto Urso continua a riscuotere successi e consensi fra tutti i fan. Lo dimostra il concertone di Natale al fianco dell’amica e collega Giordana Angi, grazie ad Up Xmas, la serata evento su Tv8, ma anche il grande interesse del pubblico per la sua storia d’amore con Valentina Vernia.

Alberto Urso e il fidanzamento con Valentina Vernia

Negli ultimi giorni corre come un treno la voce di corridoio che i due si siano già lasciati, che la loro relazione sia ormai agli sgoccioli. Un punto interrogativo dovuto, visto che sui profili di entrambi sono sparite diverse foto di coppia, frasi zuccherine e altro ancora. L’ultimo scatto è presente solo sul profilo Instagram di Valentina e risale alla fine dello scorso novembre. Non è il caso di allarmarsi però, visto che anche se si parla di crisi, è possibile che il problema sia rientrato nel giro di pochi giorni. Alcuni scatti infatti sono ricomparsi ancora sui social di entrambi, anche se non tutti i contenuti pubblicati nei diversi mesi. “Amici me lo porterò sempre nel cuore, mi ha fatto crescere tanto, non vedo l’ora di tornare a casa”, ha dichiarato invece Alberto Urso di recente a 105 Mi Casa, “Questo è l’inizio di un percorso diverso, dove tantissimi artisti, come Kekko dei Modà, Giordana Angi, Ermal Meta, Federica Camba, mi hanno aiutato”.



