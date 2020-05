Alberto Urso/ Vittoria bis per il tenore de “Il sole ad est”? (Amici Speciali)

Pubblicità

Alberto Urso tra i concorrenti della semifinale di Amici Speciali con TIM Insieme per l’Italia, il programma condotto da Maria De Filippi e realizzato per raccogliere fondi da destinare alla Protezione Civile impegnata da mesi nella lotta contro il virus Covid-19. Il tenore di Amici è tra i protagonisti di questa edizione speciale del talent show e chissà che, durante la semifinale, non possa bissare il successo della seconda puntata conquistando così uno dei quattro posti disponibili per la finalissima di venerdì 5 giugno 2020. Intanto in contemporanea con la sua partecipazione al programma, Alberto ha lanciato anche il nuovo singolo in collaborazione con J-Ax. Si tratta di una cover di “Quando quando quando”, la celebre hit di Tony Renis reinterpretata in una chiave moderna con l’arrangiamento di Gabry Ponte. “Questa canzone è il mio contributo per portare un pezzo di estate in anticipo ad ognuno di voi” ha detto il tenore messinese precisando – “spero vi porti un po’ di spensieratezza, voglia d’estate e sorrisi”. La canzone presentata da Tony Renis in gara al Festival di Sanremo del 1962, viene così presentata in una veste moderna per la gioia dei nostalgici, ma anche dei tantissimi fan del tenore che potranno riascoltare nuovamente la sua voce.

Alberto Urso e Gaia Gozzi: stanno insieme?

In queste settimane però il nome di Alberto Urso di Amici 18 è stato associato più volte a quello di Gaia Gozzi, la vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Tra i due, infatti, sembrerebbe esserci del tenero, ma nessuno dei due ha smentito né tantomeno confermato la cosa. Durante l’ultima puntata di Amici Speciali però la padrona di casa ha cercato di vederci chiaro interpellando la cantante di “Chega” che parlando del collega ha detto: “lo apprezzo molto come artista e poi abbiamo un bel rapporto”. Poco dopo però a spegnere qualsiasi tipo di gossip ed entusiasmo sulla possibile coppia ci ha pensato Anna Pettinelli che sull’ipotetico flirt tra i due ha detto: “l’abbiamo sentita oggi in radio e diciamo la verità, Gaia lo ha friendzonato”. Per la serie “siamo solo buoni amici”. Intanto Alberto in queste ore è tornato sui social per fare una nuova rivelazione ai fan: “Ragazzuoli, non vi arrabbiate, però mi sto facendo un tatuaggino”. Un nuovo tatuaggio in arrivo per il tenore di Amici che ha deciso di farsi raffigurare un leone su tutto il brano. Poco dopo l’annuncio del tatoo, il vincitore di Amici 18 è tornato dai suoi fan con una nuova Instagram Stories: “mi metto al piano e mi rilasso un poco”. Che sia in arrivo una nuova canzone dal talentuoso tenore?