Alberto Zangrillo nuovo presidente Genoa?/ Il virologo in pole per il post-Preziosi

ALBERTO ZANGRILLO NUOVO PRESIDENTE DEL GENOA?

Alberto Zangrillo potrebbe presto diventare il nuovo presidente del Genoa. Secondo le indiscrezioni, sarebbe lui in pole position per acquisire il ruolo che fino al mese scorso è stato di Enrico Preziosi, che ha abbandonato la società ligure dopo 18 anni mettendola nelle mani di 777 Partners, società statunitense. Ora, non è ancora chiaro se questa azienda manterrebbe comunque la proprietà della squadra (dovrebbe essere così), ma intanto Zangrillo è fortemente candidato: le voci che già ieri filtravano dalla stampa indicano che il virologo accetterebbe il ruolo di presidente del Genoa anche a titolo gratuito, e che di conseguenza sarebbe perfetto.

Tifosissimo del Grifone, lo conosciamo per essere primario del San Raffaele e medico di Silvio Berlusconi; inoltre, il suo nome è tornato a balzare agli onori delle cronache in epoca di Coronavirus, perché tra le varie opinioni autorevoli sulla pandemia, il lockdown e la diffusione del Covid-19 si è alzata chiaramente anche la sua. Da vedere ora se questa trattativa avrà una conclusione positiva: certo è che dopo 18 anni in cui Preziosi ha riportato il Genoa in Serie A e poi in Europa, riuscendo a mantenerlo nella massima categoria dal 2007 a oggi nonostante qualche periodo particolarmente complesso, la società rossoblu si prepara veramente a svoltare.

