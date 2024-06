ALBO D’ORO CHAMPIONS LEAGUE/ Il Real Madrid alza la “Decimoquinta”! (oggi 1 giugno 2024)

ALBO D’ORO CHAMPIONS LEAGUE: QUINTO TRIONFO PER ANCELOTTI IN CARRIERA

Chi sarà il vincitore della Champions League 2023-2024? Il pronostico è stato rispettato, l’albo d’oro della competizione si arricchisce scrivendo per l’ennesima volta il nome del Real Madrid. Per i Blancos è la “Decimoquinta”, la quindicesima Coppa dei Campioni messa in bacheca grazie al 2-0 inflitto ai tedeschi del Borussia Dortmund, costretti ad arrendersi dopo un gran primo tempo ai gol di Carvajal e Vinicius. Quinto trionfo da allenatore per Carlo Ancelotti dopo i due ottenuti col Milan e i precedenti due col Real, che si conferma il club più prestigioso d’Europa per distacco, basti pensare che il Milan, seconda società per vittorie nella competizione, è fermo a sette successi. (agg. di Fabio Belli)

ALBO D’ORO CHAMPIONS LEAGUE: CHI SARÀ IL VINCITORE NEL 2024?

Chi sarà il vincitore della Champions League 2023-2024? È tempo di dare uno sguardo all’albo d’oro perché tra qualche ora sarà il momento di Borussia Dortmund Real Madrid, la finale che ci dirà quale delle due squadre succederà al Manchester City che ha abdicato già ai quarti, eliminato ai rigori dai blancos in una doppia sfida che molti avevano identificato come una finale anticipata. All’ultimo atto è invece arrivato il Borussia Dortmund, che mancava dal 2013 quando perse una beffarda partita contro il Bayern: i gialloneri sognavano la vendetta, ancora a Wembley tra l’altro, invece pescano il Real Madrid ma potrebbero mettere in bacheca la loro seconda Champions League dopo quella vinta “in casa”, a Monaco di Baviera, contro la Juventus nel 1997, in maniera inaspettata.

Inutile dire che il Real Madrid invece allungherebbe parecchio nell’albo d’oro di Champions League: i blancos hanno già vinto 14 volte questo trofeo, cinque di queste nelle ultime dieci stagioni con la storica tripletta, mai riuscita a nessun altro, firmata da Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo e una grande squadra. Al secondo posto troviamo ancora il Milan con sette titoli e Carlo Ancelotti unisce le due società essendo stato vincitore di Champions League due volte con l’una e due volte con l’altra. Adesso però dobbiamo analizzare in maniera più approfondita l’albo d’oro della Champions League, aspettando di scoprire chi sarà il vincitore dell’edizione 2014 tra Borussia Dortmund e Real Madrid.

ALBO D’ORO CHAMPIONS LEAGUE: COSA CI DICE LA STORIA

Abbiamo dunque già visto che nell’albo d’oro della Champions League troviamo già i nomi di Borussia Dortmund e Real Madrid, anche se in maniera decisamente diversa; se ci riferiamo alle nazioni di provenienza, la Spagna in epoca recente ha fatto incetta di Champions League perché anche il Barcellona è stato un vincitore plurimo negli ultimi anni, festeggiando nel 2006, 2011, 2009 e 2015 e dunque portando, insieme a quelle del Real Madrid, il conto della Spagna a nove Champions League nel terzo millennio. Un dominio che riguarda però solo queste due squadre: nessuna a parte Real Madrid o Barcellona ha mai vinto la Champions League per la Spagna.

La Germania invece può dire di avere tre club che hanno scritto il loro nome nell’albo d’oro: ovviamente il Bayern Monaco fa la parte del leone con sei vittorie, ultima delle quali nel 2020 battendo il Psg nella bolla di Lisbona, poi abbiamo citato il Borussia Dortmund che stasera potrebbe essere vincitore di Champions League facendo il bis mentre il 1983 aveva incoronato l’Amburgo, in una finale rimasta nella storia perché il gol di Felix Magath aveva permesso di battere la favoritissima Juventus di Giovanni Trapattoni e Michel Platini, quella dei campioni del mondo poco meno di un anno prima. Che il Borussia Dortmund, già autore di una grande impresa 27 anni fa, possa ripetersi da “underdog” diventando vincitore di Champions League contro la corazzata Real Madrid?











