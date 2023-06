Alda D’Eusanio shock: “Io rovinata dal GF Vip”/ “Accettare è stato un errore di cui mi pento”

Alda D’Eusanio: “Grande Fratello Vip? Ho accettato per vanità”

Alda D’Eusanio ha rilasciato un’intervista alla rivista Nuovo. La conduttrice è sparita dai piccoli schermi dopo essere stata espulsa dal Grande Fratello Vip in seguito a delle gravi affermazioni nei riguardi di Adriano Aragozzini e sulla vita privata di Laura Pausini, dichiarazioni per le quali è stata anche denunciata. Al periodico diretto da Riccardo Signoretti, Alda D’Eusanio non ha fatto mistero che aver partecipato a quel reality show è stata una scelta sbagliata sotto ogni aspetto, visto quello che le è poi capitato: “Io, rovinata dal GF Vip…Non so come mi sia passata per la testa la drammatica idea di partecipare, resterà per sempre un mistero…”.

Alda D'Eusanio: "Laura Pausini mi ha querelato, voleva un milione"/ "Papa Francesco showman, non mi piace"

La presentatrice ha sottolineato che era contraria ma alla fine l’hanno convinta a entrare nella casa più spiata dagli italiani perché le hanno detto di aver bisogno di una persona di un certo livello: “Probabilmente ho quindi accettato per vanità…E mal me ne incolse…” La giornalista del periodico ha poi domandato ad Alda D’Eusanio se ha mai pensato di partecipare come concorrente per poi diventare opinionista del reality show di Alfonso Signorini e la risposta in questo senso è stata negativa.

Alda D’Eusanio e lo scontro con Laura Pausini/ "Arrivò a chiedermi un milione di euro, ma poi..."

Alda D’Eusanio: “Io credo di avere ancora qualcosa da dire”

Alda D’Eusanio non ha dubbi riguardo alla partecipazione al Grande Fratello Vip: “Accettare è stato un errore di cui mi pento amaramente anche per le conseguenze nefaste che ha avuto…”. La presentatrice ha fatto presente di essere stata cacciata dalla Casa di Cinecittà senza neppure aver avuto l’opportunità di dire niente: “Mi hanno cacciata con ignominia, in pantofole e pigiama, senza darmi la possibilità di dire una parola…” La giornalista del magazine Nuovo è quindi arrivata alla conclusione che le porte per entrare nuovamente a Mediaset siano ormai chiuse da tempo per Alda D’Eusanio, visto che c’è anche una causa.

Alda D'Eusanio: "A mia madre non sono mai piaciuta"/ "Mio marito mi ha ricompensata"

Motivazione per la quale è stato domandato ad Alda D’Eusanio se magari ci potrebbe essere una possibilità di rientrare in Rai con la nuova dirigenza. E quest’ultima ha rivelato senza indugio alcuno di sperarlo con tutte le sue forze, anche perché ha ancora tante cose da dire: “Io credo di avere ancora qualcosa da dire e mi auguro che le nuove nomine mi ridiano il mio posto al sole…” Si ricorda che proprio le sue ultime apparizioni in tv sono state da Serena Bortone e Salvo Sottile, sui quali la D’Eusanio ha rivelato di credere abbiano avuto grande coraggio nell’invitarla alle loro trasmissioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA