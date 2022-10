Alda D’Eusanio contro psicologi del GF Vip: “Hanno sbagliato con me e Bellavia”/ “Cacciata come una reietta”

Alda D’Eusanio critica gli psicologi del Grande Fratello Vip: “Hanno sbagliato con me e con Marco Bellavia”

Alda D’Eusanio si racconta alle pagine del settimanale Nuovo riportando alla luce la sua cacciata dalla Casa del Grande Fratello Vip causata da una frase detta su Laura Pausini. La conduttrice nell’intervista si scaglia contro gli psicologi del Grande Fratello Vip, rei di aver sbagliato, a suo dire, anche nei confronti di Marco Bellavia.

“L’errore è degli psicologi che devono valutare se un concorrente è in grado di reggere la pressione delle telecamere 24 ore su 24.” ha esordito la D’Eusanio, come riporta Biccy. “A me la psicologa fece due domande in videochiamata, sottovalutando la mia fragilità. E, nel mio caso, si sapeva bene che ero stata in coma e che avevo avuto cinque emorragie cerebrali. Per fortuna si sono scusati con Marco Bellavia per non aver capito il suo problema: io invece sono stata cacciata via come una reietta e di me non si è più parlato, come se non fossi mai esistita”, ha continuato.

Alda D’Eusanio e le conseguenze della frase su Laura Pausini al GF Vip: “Chiesto da lei un milione!”

Ma come stanno oggi le cose con Laura Pausini? Dopo la frase di Alda D’Eusanio c’è stata la reazione della cantante che la conduttrice svela proprio nell’intervista: “Laura aveva chiesto un milione per i danni. Adesso ci stiamo accordando su cifre più basse.” Tiene però a precisare che “Non è vero che mi sono inventata tutto. E non potrei dire bugie visto che ci sono i legali di mezzo. Con il mediatore abbiamo chiesto quanto voleva e la risposta è stata un milione. Ovviamente noi siamo rimasti basiti. Cifra che poi avrebbe devoluto ad associazioni contro la violenza.”

Alda spiega infine di essere stata molto male dopo l’accaduto al GF Vip. “Ero depressa e il modo in cui sono stata fatta uscire non è stato bello.” ha infine tuonato.











