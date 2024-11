Incidente Alda D’Eusanio: l’investimento nel 2012

Non ha vissuto una vita semplice Alda D’Eusanio, che ha dovuto fare i conti con delle sfide piuttosto importanti che ha superato con grande impegno e coraggio. Tra queste, certamente la morte del marito, Gianni Statera, arrivata nel 1999 quando lui aveva solamente 56 anni e ancora l’incidente terribile del quale è rimasta vittima qualche anno più tardi, nel 2012. L’incidente subito da Alda D’Eusanio le ha cambiato la vita, per sua stessa ammissione: dopo questo episodio, ha deciso di dare una svolta alla sua esistenza e si è messa a studiare fisarmonica al Conservatorio di Santa Cecilia, riscoprendo una sua passione che aveva fin da bambina. Ma cosa è accaduto nel 2012 e perché la vita di Alda è cambiata in maniera così importante e repentina?

La giornalista stava attraversando la strada quando è stata colpita da uno scooter che arrivava a tutta velocità. Dopo l’investimento, Alda riportò la rottura dell’osso occipitale e cinque emorragie cerebrali, finendo anche in coma. Secondo la conduttrice tv, è un vero miracolo che sia riuscita a sopravvivere: per questo, da quel momento, ha deciso di riprendere in mano la sua vita e di cambiare le sue abitudini e di dedicarsi maggiormente alle persone a lei care e alle sue passioni.

Incidente Alda D’Eusanio: il coma e il pensiero del marito

Lottare tra la vita e la morte ha profondamente cambiato Alda D’Eusanio, che ha spiegato di aver deciso di prendere in mano la sua vita. Non solo cose positive, però: secondo la giornalista, gli strascichi dell’incidente si percepiscono ancora adesso. Lei, ad esempio, ha spiegato di non avere più la stessa memoria di prima e di impiegare più tempo prima di comprendere le cose. Durante il coma, invece, la giornalista ha spiegato di aver provato una strana sensazione e di essersi sentita per un certo tempo nell’aldilà, cosa che l’avrebbe resa felice perché avrebbe così rincontrato il marito, Gianni Stetera, morto 13 anni prima.