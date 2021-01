Alda D’Eusanio al Grande Fratello Vip: “Querelata da Renzi”/ La regia taglia audio…

Alda D’Eusanio ha già conquistato il pubblico del Grande Fratello Vip. Sono bastati pochi minuti per convincere i telespettatori che, su Twitter, stanno applaudendo la decisione degli autori di far entrare una persona schietta e diretta come la conduttrice anche se diversi utenti avrebbero voluto vederla in casa molto prima. Dopo aver varcato la famosa porta rossa della casa di Cinecittà, la conduttrice ha salutato Pierpaolo Pretelli, Andrea Zenga che ha consolato dopo l’incontro con il padre Walter, Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi. Dopo la diretta con Alfonso Signorini, la D’Eusanio ha cominciato ad interagire con gli altri concorrenti parlando anche della sua esperienza con i tacchi per apparire più alta. Tra un racconto e l’altro, la conduttrice ha condiviso anche la prima cena con i vipponi cominciando a raccontare anche una sua piccola disavventura che avrebbe spinto la regia a tagliare l’audio.

Alda D’Eusanio e la querela di Renzi: i messaggi del web

Alda D’Eusanio, nella casa del Grande Fratello Vip, esattamente come Cristiano Malgioglio e Patrizia De Blanck vivrà in una stanza separata da quelle degli altri concorrenti e potrà avere dei libri. Prima di trascorrere la prima notte nella sua stanza, come racconta il popolo di Twitter, la D’Eusanio avrebbe cominciato a raccontare la propria vita ai suoi coinquilini. Tra i tanti argomenti, pare che la D’Eusanio abbia parlato anche della querela ricevuta da Matteo Renzi. La regia, però, secondo quanto scrive un utente, avrebbe tagliato immediatamente. Ad onor del vero c’è da dire che, per ora, non sembrerebbero esserci video di tale momento.

Gf @ entra la deusanio parla di esser stata querelata da renzi e tagliano subito l’audio e poi mandano il tg5 ammazza coprifuoco😂😂😂😂 pic.twitter.com/LOECL4g2kF — JoeMan (@pepenero71) January 30, 2021





