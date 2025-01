Alda D’Eusanio, chi è e carriera in tv: dall’informazione all’intrattenimento

Un’intera vita dedicata alla tv per Alda D’Eusanio, nata nel 1950 a Tollo, in provincia di Chieti, e diventata con il tempo giornalista, conduttrice e opinionista. Le sue prime esperienze televisive sono legate all’informazione giornalistica, avendo spesso condotto il TG2 tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, poi la sua carriera si è spostata nell’universo dello spettacolo Rai, per la quale ha condotto nel 1995-1996 L’Italia in diretta, antenata dell’attuale La vita in diretta.

Tra il 1999 e il 2003 è stata poi al timone del talk show pomeridiano di Rai 2 Al posto tuo, che le ha regalato il grande successo televisivo, ma in carriera si è avvicinata anche al mondo dei reality. Nel 2007 e nel 2019 è stata opinionista de L’Isola dei Famosi, nel 2021 ha invece partecipato alla quinta edizione de Grande Fratello Vip salvo poi essere squalificata. Negli ultimi anni la carriera di Alda D’Eusanio in tv si è sviluppata soprattutto come opinionista, come nel 2019 quando è stata spesso ospite nei salotti di Barbara D’Urso su Canale 5.

Alda D’Eusanio e l’incidente stradale del 2012: il coma e la riabilitazione

La vita di Alda D’Eusanio è stata tuttavia segnata da un grave incidente stradale che l’ha vista coinvolta nel 2012, e per il quale ha seriamente rischiato la vita. L’opinionista tv stava attraversando la strada in corso Vittorio Emanuele a Roma, quando è stata travolta da una moto: l’impatto fu violentissimo, con la conduttrice che riportò gravi lesioni, emorragie e una frattura occipitale, venendo ricoverata al Policlinico Gemelli della Capitale e finendo in coma. Dopo essersi ripresa, ha cercato di riprendere lentamente in mano la sua vita a cominciare da una lunga terapia riabilitativa neurologica.

Un incidente che ha avuto ripercussioni anche sulla sua carriera, che l’ha vista lontana dalla scena televisiva per diverso tempo, sino al 2017, quando tornò sul piccolo schermo come opinionista a Chiambretti Matrix su Canale 5. “Con le cinque emorragie ho perso parte della memoria cognitiva e caratterialmente sono cambiata pur restando testarda e coraggiosa“; aveva raccontato la D’Eusanio a Spy. “Dopo il coma, non avevo più voglia di fare tv. Devo a Piero Chiambretti il fatto di avermi fatto tornare l’entusiasmo“.