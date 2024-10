Alcuni giorni fa vi avevamo raccontato delle dichiarazioni di Alda D’Eusanio a La Volta Buona a proposito del divorzio tra Gianluigi Buffon ed Alena Seredova, con particolare riferimento al tema del tradimento. La giornalista è tornata oggi nel salotto di Caterina Balivo e sullo sfondo il medesimo tema; occasione buona per rettificare o meglio spiegare quanto asserito qualche giorno fa. “Io ho detto la cosa più semplice del mondo, quando una coppia scoppia la responsabilità è di entrambi”.

Inizia così Alda D’Eusanio nel tentativo di spiegare meglio il suo punto di vista sul tradimento di Buffon ai danni di Alena Seredova e sulla conseguente fine del matrimonio. “Buffon non è mai stato uno sciupafemmine, normale, serio. Una cosa è il tradimento fisico e altro è quello sentimentale; nel caso della Seredova mi dispiace molto per lei, è una cosa orrenda il tradimento, però quando accade a volte può essere anche contro la volontà delle persone…”. La giornalista ha poi aggiunto: “E’ una coppia scoppiata per motivi molto seri, non c’era più amore: è possibile che non te ne sei accorta?”.

Proseguendo nella conversazione a La Volta Buona, Caterina Balivo ha voluto far ascoltare ad Alda D’Eusanio la replica della diretta interessata, Alena Seredova. “Secondo me ha avuto fin troppa visibilità, ho sentito tante cose in passato quindi questa cosa non mi sconvolge”, questa la risposta piuttosto diplomatica dell’ex moglie di Gianluigi Buffon che ha dunque alimentato un ulteriore commento da parte della giornalista. “Io controllavo mio marito, non dimenticavo mai di essere una femmina e quindi lo titillavo talmente tanto che quando usciva di casa era già sazio”. Queste le parole di Alda D’Eusanio che ancora una volta hanno generato una reazione di particolare dissenso da parte di Caterina Balivo: “Questa è una roba ragazzi, mamma mia…”.