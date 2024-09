La puntata odierna de La Volta Buona, nel suo ultimo blocco quotidiano, è stata dedicata a diversi temi di attualità tra cui le recenti nozze tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico. A tal proposito, impossibile non argomentare anche a proposito della relazione precedente dell’ex portiere di Juventus e Nazionale, con Alena Seredova. Diversi ospiti in studio, tra cui Alda D’Eusanio che – come riporta Gossip e Tv – avrebbe commentato la rottura di alcuni anni fa con una riflessione non proprio ben accolta dai presenti in studio.

“Quando una coppia scoppia, la colpa è di tutti e due e non di uno solo; se Buffon si era stancato, vuol dire che la Seredova aveva le sue colpe e responsabilità”, sarebbero state queste le parole di Alda D’Eusanio – come riporta il portale – a proposito della fine del matrimonio tra Gigi Buffon e Alena Seredova. Un commento che avrebbe destato la disapprovazione dei colleghi presenti nello studio de La Volta Buona: “Se uno si innamora di un’altra, vuol dire che non è più innamorato…”.

Caterina Balivo si dissocia da Alda D’Eusanio a La Volta Buona: “La fedeltà deve essere un valore!”

Incontenibile Alda D’Eusanio nell’esprimere il suo personale punto di vista sulla fine del rapporto tra Gigi Buffon ed Alena Seredova, spostandosi però su un discorso più generale piuttosto che riferito direttamente all’ex coppia. “Può darsi che la persona interessata si è talmente appantofolata che, mandare avanti i figli e la famiglia, non ti deve far dimenticare di essere una donna, che sei femmina e che quindi hai un marito che va curato… Se un marito va con un’altra, hai responsabilità”.

Udite le parole di Alda D’Eusanio, piccata sarebbe stata la reazione di Caterina Balivo – come riporta Gossip e Tv – “Ma cosa c’entra la persona interessata? No! La fedeltà deve essere un valore, mi dissocio da quello che stai dicendo”. Un siparietto non da poco a La Volta Buona che promette scintille anche in rete e che potrebbe alimentare un acceso dibattito sulla questione.