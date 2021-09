ALDO MONTANO/ Sorpresa al Grande Fratello Vip 2021: ragazzi del club scherma Roma

Aldo Montano è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. “Sono uno schermitore da sempre. Non solo io, ma tutta la mia famiglia. La mia prima Olimpiade è stata nel 2004 quella che mi ha consacrato nel panorama dei campioni. Tokyo è stata un’esperienza unica, in questo momento della pandemia e l’ho vista come una rinascita, come una ripartenza per tutto il mondo dello sport” – ha raccontato il campione di scherma che è pronto a mettersi in gioco in una nuova esperienza.

“Siamo arrivati al momento in cui è tempo di fare riflessioni” – precisa il campione – “questo GF credo possa essere utile per riflettere meglio. Oltre allo sport mi sono divertito con alcune esperienza televisive tra cui ‘Quelli che il calcio’ e “La Fattoria”. Sono stato al centro del gossip ingiustamente, ma oggi sono sposato e ho due figli bellissimi. Non esiste più l’Aldo Montano quello giovane”. Prima di entrare nella casa ecco una sorpresa per lui: si tratta dei ragazzi del club scherma Roma. Un momento davvero emozionante per Montano che varca la porta rossa di Cinecittà. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Dall’oro Olimpico a Tokyo al Grande Fratello Vip 2021 la nuova sfida di Aldo Montano

Aldo Montano, concorrente del Grande Fratello Vip 6, non ha certo bisogno di presentazioni. Schermidore, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene 2004 e d’argento alle ultime Olimpiadi di Tokyo del 2020. Montano dopo l’ennesimo trofeo ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalla scherma. Sono gli infortuni la causa principale del suo ritiro, in particolare una necrosi al femore per la quale un intervento diventa essenziale e non più rinviabile.

Ma Aldo sa come voltare pagina e pensare subito alla prossima sfida, quella che lo attende tra le mura della casa più spiata d’Italia. Tra l’altro Aldo non è per niente nuovo alle dinamiche del reality, visto che nel lontano 2006 aveva già partecipato al reality “La Fattoria”, nell’edizione vinta da Rosario Rannisi. Lo abbiamo poi visto partecipare in qualità di giurato nel programma che segnò il ritorno a Mediaset di Simona Ventura, “Selfie – Le cose cambiano”.

Riviste, siti e giornali hanno per anni spettegolato sulla vita sentimentale di Aldo Montano, il quale è stato legato per anni a Manuela Arcuri. I due hanno formato una delle coppie più paparazzate dei primi anni 2000, conquistando le copertine di tutti i rotocalchi dell’epoca. Ma non è finita qui perché, archiviata la storia con l’attrice, Montano si è poi fidanzato con Antonella Mosetti. La loro storia è durata circa cinque anni. Ma è solo qualche mese dopo che Aldo incontra la donna che gli cambierà la vita e che diventerà la madre dei suoi figli. Si tratta di Olga Plachina, anch’essa una sportiva che nel 2017 dà alla luce Olimpia e proprio lo scorso marzo il secondogenito Mario jr.

Oltre ad essere un’atleta, Olga è una modella e nel 2015 è stata eletta Miss Sport. La coppia è più solida che mai e, nonostante la notevole differenza d’età, (Olga ha solo 24 anni, ed è quindi più giovane del marito di ben 19 anni) la splendida signora Montano sa come farsi rispettare e dare consigli al marito. Come dichiarato dallo stesso Aldo, infatti, è stata proprio Olga a spingerlo ad accettare la proposta di Alfonso Signorini ed entrare a far parte del cast del GF Vip 6. Se la caverà l’ex campione olimpionico tra le mura della casa, senza lasciarsi abbattere dalla nostalgia per la sua bellissima moglie?

