Aldo Montano al Grande Fratello Vip?/ Davide Maggio: “Manca l’autorizzazione…”

Aldo Montano sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6 che partirà lunedì 13 settembre, su canale 5? A svelare la clamorosa indiscrezione è stato Davide Maggio il quale, nel corso di una diretta Instagram, come riporta il sito Biccy, ha svelato altri due, probabili concorrenti della sesta edizione del reality show. Il nome del primo comincerebbe con la “S” e potrebbe essere il modello egiziano Samy Youssef della cui presenza nella casa ha parlato TvBlog. Il secondo concorrente che potrebbe varcare la famosa porta rossa dovrebbe essere Aldo Montano.

Aldo Montano: "Manuela Arcuri? Nessuna lite"/ "Antonella Mosetti stava impazzendo"

“Ci saranno A e S”, ha esordito Davide Maggio, per poi aggiungere: “A è Aldo Montano. È tutto fatto, manca solo l’autorizzazione del Ministero”. Per vedere nella casa lo sportivo delle Fiamme, dunque, sarà necessaria aspettare l’autorizzazione del Ministero.

Aldo Montano al Grande Fratello Vip dopo la Fattoria?

Per Aldo Montano, l’avventura nella casa del Grande Fratello vip 6, non sarebbe la prima esperienza televisiva. Lo sportivo, infatti, in passato è stato ospite fisso di Simona Ventura a Quelli Che Il Calcio, ha lavorato, sempre accanto a Simona Ventura, nel programma Selfie – Le cose cambiano e ha partecipato ad un altro reality.

Aldo Montano e la moglie Olga incinta positivi/ "Abbiamo tosse, febbre e dolori..."

Esattamente come Katia Ricciarelli, infatti, Aldo Montano è stato un concorrente de La Fattoria. Era il 2006 e l’avventura di Montano terminò durante la settima puntata. Andra meglio nella casa del Grande Fratello Vip qualora dovesse diventare ufficialmente un concorrente? All’inizio del reality manca sempre meno. Il cast ufficiale sarà presto annunciato e la probabile presenza di Montano ha già scatenato l’entusiasmo dei fans.

LEGGI ANCHE:

Aldo Montano papà bis, Olga Plachina incinta/ "2021 secondo figlio e Olimpiadi!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA