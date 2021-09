Grande Fratello Vip 6, i concorrenti ufficiali/ Arriva il modello Samy Youssef

La casa del Grande Fratello Vip 6 sta per riaprire i battenti. Dopo la vittoria di Tommaso Zorzi, Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, dal 16 settembre, condurrà la sesta edizione del reality show. Il cast completo sarà ufficializzato tra qualche giorno, ma stando a quello che fa sapere Tvblog, nella casa più spiata d’Italia, dovrebbe esserci anche il modello egiziano Samy Youssef che, nel suo passato, vanta una partecipazione alla seconda edizione di Temptation Island.

Samy Youssef arriva da un posto nel deserto dove non aveva praticamente nulla. Per dargli un futuro, come fa sapere TvBlog, “Il padre lo ha cacciato a forza sul barcone e oggi è il volto di Moschino”. Con una carriera avviata nel mondo della moda, Samy, nella casa del Grande Fratello Vip, avrà modo di farsi conoscere dal pubblico televisivo e di raccontare la sua storia.

GRANDE FRATELLO VIP 1, I PRIMI 15 CONCORRENTI UFFICIALI

In attesa dell’ufficialità della presenza di Samy Youssef tra i concorrenti, lunedì 13 settembre, nella casa del Grande Fratello Vip 6, entreranno: Amedeo Goria, Katia Ricciarelli, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi, le sorelle Hailé Selassie, Carmen Russo, Tommaso Eletti, Giucas Casella e Nicola Pisu.

Pare, invece, che nella casa non ci saranno le figlie vip, per settimae al centro di indiscrezioni ovvero Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento e Morgan e Jasmine Carrisi, la figlia di Loredana Bertè e Al Bano. Chi saranno gli ultimi vip a completare il cast? Secondo Davide Maggio, i concorrenti saranno 22 comprese le sorelle Hailé Selassie che valgono come unico concorrente, Manuel Bortuzzo e Ainett Stephens.

