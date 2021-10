Aldo Montano alla moglie Olga: “Sei incinta?”/ “Qua non si sa mai”: al GF Vip…

L’incontro nel giardino della casa del Grande Fratello Vip 2021 tra Aldo Montano e la moglie Olga ha regalato grandi emozioni agli altri concorrenti, ma soprattutto, al pubblico a casa. Quello tra il campione e la moglie è un amore grande, coronato dal matrimonio e dalla nascita dei figli Olimpia e Mario. Bellissima e sorridente, Olga ha dato rassicurazioni al marito esortandolo a divertirsi e a godersi l’avventura nella casa. “Mi manca molto la sera, quando si occupava di Olimpia, raccontava le storie ai bambini… mi manca non sentirlo, mi manca nelle piccole cose. Hai vicino delle persone bellissime, devi stare calmo e devi divertirti”, ha detto Olga.

Olga Plachina, quanti anni ha la moglie di Aldo Montano?/ 16 anni di differenza!

“A prima vista non mi è piaciuto più di tanto. L’ho bloccato perché, dopo avermi detto di fare delle vacanze insieme, è sparito. Poi è venuto a trovarmi in Russia”, ha aggiunto Olga. Aldo, dopo aver ascoltato le parole della moglie, ha poi spiazzato tutti con una domanda.

Aldo Montano, la domanda alla moglie Olga diverte il pubblico del Grande Fratello Vip 2021

Innamorato della moglie Olga, felice per aver visto la figlia Olimpia mentre realizzava un cuore per lui, Aldo Montano ha poi spiazzato tutti facendo una domanda alla sua dolce metà. “Sei incinta?”, ha chiesto con il sorriso. Poi ha aggiunto: “Qua non si sa mai”.

OLGA PLACHINA, MOGLIE E FIGLI ALDO MONTANO/ "Non mi piaceva, era tamarro..."

Il riferimento era alla situazione tra Amedeo Goria e la compagna Vera Miales che ha occupato le ultime puntate del Grande Fratello Vip 2021 per la presunta gravidanza di lei, poi smentita in diretta. Il momento dell’incontro tra Olga e Montano è particolarmente piaciuto al pubblico che ha apprezzato i sorrisi della coppia e l’assenza delle lacrime.

LEGGI ANCHE:

Aldo Montano attaccato da Soleil Sorge, "E' immaturo"/ Antonella Mosetti svela che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA