Grande Fratello Vip 2021, pagelle 11a puntata/ I traumi di Lulù, Katia vs Carmen: “Sei una pettegola!”

Grande Fratello Vip 2021 Pagelle 11a puntata

Si è conclusa l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, una puntata all’insegna della dolcezza prima con l’incontro tra Aldo Montano e la sua compagna Olga Plachina poi concluso con l’incontro tra Katia Ricciarelli e il suo cane Ciuffy. Ma è stata anche la puntata in cui Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza sulle coppie nascenti all’interno della casa Nicola Pisu con Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi con Sophie Codegoni. La puntata si è conclusa con Katia come protagonista della dolcezza e della rabbia poi nei confronti di Carmen Russo a causa di una lite avuta al biliardo. La lite tra le donne ha scatenato una protesta tra tutte le donne e le opinioniste del Grande Fratello Vip nel bel mezzo della votazione, rendendo tutto più complicato per Alfonso Signorini che ha provato invano a calmare le acque e tranquillizzare le donne.

Anche Gianmaria Antinolfi sembra finalmente aver fatto chiarezza nella sua mente e adesso sembra deciso a voler insistere sul conoscere Sophie Codegoni, ma la sua ex fidanzata Greta Mastroianni ha voluto lanciare l’ultimo attacco al ragazzo concedendo alla rivista Chi un’intervista in esclusiva in cui parla di Gianmaria.

Senza Soleil Sorge sarebbe tutto più noioso il Grande Fratello Vip

L’idolo del pubblico da casa questa sera si è rivelata Soleil Sorge conquistando la votazione contro le sue compagne, ottenendo l’immunità, Voto 8: ha saputo movimentare una situazione altrimenti noiosa, tra Gianmaria e Sophie, dicendo la sua opinione con quel tono di malizia che la contraddistingue. Gianmaria Antinolfi invece, sembra aver trovato una donna a cui dedicare le sue attenzioni per la quale è pronto a fare anche gesti estremi come depilarsi il petto: Voto 6.5, Sophie dal canto suo si è lasciata convincere dalle parole del ragazzo dopo aver ribadito più e più volte di vedere in Gianmaria il suo uomo ideale: Voto 7.

La più confusa della puntata è stata sicuramente Miriana Trevisan Voto 5: prima ammette chiaramente di essere molto preoccupata sulla sua relazione con Nicola, poi ammette di volere una relazione, poi torna ancora sui suoi passi e infine, forse, decide di lasciarsi andare. Nicola Pisu invece è molto preso dalla donna ed è fermo sulle sue posizioni da molto tempo, nonostante continui a prendere porte in faccia dalla Trevisan, voto 6.5 per la perseveranza. Jo Squillo ha finalmente terminato il suo sciopero della fame scomodando anche la Farnesina: voto 6.5. Il momento senza ombra di dubbio più divertente di tutta l’undicesima puntata è stato lo scherzo a Giucas Casella voto 8: l’illusionista non ha ancora avuto la sua “forfora” per la memoria ed è sempre più preoccupato per le condizioni della sua casa, tanto da invocare a gran voce l’aiuto di suo fratello Concetto. Una puntata sottotono invece per Manuel Bortuzzo, Alex Belli, Davide Silvestri e Manila Nazzaro, voto 6. Raffaella Fico voto 6: litiga dopo un’ora di diretta con Manila Nazzaro, poi si rende conto di aver sbagliato persona e chiede scusa, sarà già con la testa alla prossima eliminazione o ha bisogno di un po’ di Forfora come Giucas? Carmen Russo e Katia Ricciarelli Voto 8 il loro litigio ha stupito tutti anche per alcune parole che sono sfuggite alle due donne. Le sorelle Selassié si sono rese protagoniste di un momento molto toccante e hanno affrontato l’argomento del revenge porn di cui è stata vittima Lulù, voto 7.



