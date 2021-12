Aldo Montano contro Delia Duran/ “Una moglie incaz*ata avrebbe preso Alex a calci…”

Aldo Montano ha abbandonato il Grande Fratello Vip 2021. Prima di svelare la propria decisione, il campione di scherma ha assistito al confronto tra Alex Belli e Soleil Sorge lasciandosi andare ad un commento con Gianmaria Antinolfi. Aldo non ha mai nascosto di avere tanti dubbi sul rapporto tra Alex, Soleil e Delia e, nel corso delle scorse settimane, ad Alfonso Signorini, ha parlato di una “soap opera degli anni Ottanta“. Di fronte anche ai confronti tra Delia Duran sia con Alex Belli che con Soleil Sorge, Aldo Montano non ha mai nascosto di avere dubbi su tutta la situazione.

Montano è uno dei pochi concorrenti che ha espresso le proprie perplessità ad Alex Belli ammettendo di non credere totalmente a tutta la situazione che, per tre mesi, è stata al centro delle varie puntate del Grande Fratello Vip 2021. Mentre andava in scena il confronto tra Alex e Soleil, così, Montano ha espresso perplessità anche su Delia Duran.

Aldo Montano, dubbi su Alex Belli e Delia Duran

Mentre in giardino andava in scena l’ultimo confronto tra Alex Belli e Soleil Sorge, le telecamere del Grande Fratello Vip 2021 hanno immortalato una conversazione tra Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi. “Quando era sul tappeto, ho visto che lo abbracciava e sorrideva quando poi sono andati via. Una moglie incaz*azata ti prende a calci in cu*o”, ha ammesso Aldo.

“La moglie c’era in tutto questo, poi si è impaurita perchè è andato fuori controllo”, ha commentato a sua volta Gianmaria. “Ma si era innamorato di Soleil o no?”, ha chiesto ancora Aldo senza nascondere le proprie perplessità. “Secondo me stava andando fuori controllo sì”, ha concluso Gianmaria. Cliccate qui per vedere il video.

