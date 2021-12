Grande Fratello Vip 2021, pagelle e nominati/ Aldo Montano lascia ma vince, Alex Belli versione “Messia”…

Grande Fratello Vip 2021, pagelle e nominati 28esima puntata

Emozioni, lacrime, scontri e ingressi a sorpresa sono stati gli ingredienti principali della 28esima puntata del Grande Fratello Vip 2021 che ha regalato momenti indimenticabili ai concorrenti, ma anche al pubblico. Tanti i protagonisti della serata, ma su tutti, il vero vincitore è sicuramente Aldo Montano. Esattamente come aveva dichiarato nelle ultime settimane, il campione olimpico ha deciso di mettere la propria vita e la propria famiglia davanti a tutti, rifiutando il prolungamento del reality per poter tornare a casa dalla moglie Olga e dai figli Olimpia e Mario. “Lascio la casa e lascio correre i miei compagni di squadra da soli. Io avevo programmato di fare tre mesi di programma, noi sportivi ragioniamo per obiettivi, gioca il fatto che ho dei figli a casa, mia moglie che mi aspetta, voglio vedere il più piccolo crescere. Quando mi hanno detto che ha messo quattro dernti mi è venuto il magone”, ha spiegato Montano annunciando la propria decisione.

Un momento di verità che è stato particolarmente apprezzato dal pubblico che, di fronte all’abbraccio e al tenerissimo saluto con Manuel Bortuzzo si è sciolto. Rientrato in casa, Montano ha avuto la possibilità di salutare da solo Manuel che ha definito “un fratello” spronandolo ad andare avanti per la sua motivazione (il riferimento è a Lulù Selassiè per la quale Manuel ha scelto di accettare il prolungamento del Grande Fratello Vip 2021 ndr). L’abbandono di Montano ha spiazzato il pubblico, ma lo ha anche conquistato. Sul web, gli utenti si sono congratulati con lui per l’esempio di integrità e per i valori di amicizia e di vita che è riuscito a trasmessa. Voto 10.

Alex Belli delude il pubblico: l’amore di Manuel e Lulù conquista tutti

Una delle pagine più belle della 28esima puntata è stata sicuramente quella dedicata all’amore di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Dopo tre mesi di discussioni, parole pesanti, distacchi e allontanamenti che sembravano definitivi, tutto è cambiato nelle ultime settimane. Se l’amore di Lulù nei confronti di Manuel non è mai stato messo in discussione, quello di Bortuzzo, inizialmente, aveva sorpreso tutti. Con tanti gesti e tante parole, però, Manuel sta dimostrando di essere realmente innamorato della Selassiè. “Quando fai chiarezza mentale su tante cose, apri il cuore e ti lasci andare”, ha confessato ad Alfonso Signorini l’atleta ammettendo di essere totalmente preso da Lulù. Un amore giovane, pulito e sincero che sta conquistando tutti giorno dopo giorno. Voto 8.

Chi, invece, ha in parte deluso il pubblico è Alex Belli. L’attore, dopo essere stato squalificato, ha avuto la possibilità di rientrare in casa prima per un confronto con alcuni dei suoi ex coinquilini e poi con Soleil Sorge. Il popolo del web si aspettava un Alex Belli più combattivo e duro soprattutto durante il confronto con Biagio D’Anelli, Jessica Selassiè, Davide Silvestri e Katia Ricciarelli che, negli scorsi giorni, hanno criticato più volte il suo atteggiamento in casa. Un atteggiamento che, tanti utenti, hanno ritenuto troppo accondiscendente. Chi, dunque, si aspettava un Alex Belli guerriero è rimasto in parte deluso. Durante il confronto con Soleil Sorge, infatti, ha portato avanti il proprio pensiero parlando di amicizia e spiegando di non averle mai fatto promesse mai mantenuto. Voto 6. Promossa a pieni voti, invece, Soleil che è sempre stata fiera e combattiva nonostante l’affetto nei confronti dell’attore. Voto 7.5.

I nominati della 28esima puntata del Grande Fratello Vip 2021

Nel corso della 28esima puntata del Grande Fratello vip 2021 sono tornate le nomination. Jessica Selassiè, Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni hanno conquistato l’immunità grazie ai propri coinquilini mentre Sonia Bruganelli ha reso immune Soleil Sorge e Giucas Casella ha conquistato l’immunità da Adriana Volpe. Al televoto sono così finiti Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan che hanno ricevuto il maggior numero di nomination a cui si sono aggiunti Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Lulù Selassiè, Manuel Bortuzzo e la coppia Giacomo Urtis-Valeria Marini, tutti con un solo voto.

Tra i nominati, tuttavia, nel corso della prossima puntata del GF Vip che andrà in onda lunedì 20 dicembre, non ci sarà nessun eliminato. Il più votato dal pubblico conquisterà l’immunità e avrà nelle proprie mani il destino dei compagni.



