ALDO MONTANO DOPO IL RITIRO QUALE FUTURO?/ “Sono ancora un’atleta…”

Aldo Montano si racconta al Grande Fratello Vip 2021. “Ho inseguito questo sogno per la vita. Mio nonno ha vinto due medaglie d’oro, mio padre una medaglia d’oro e due d’argento. Siamo completamente diversi, a me dicono che assomiglio di più a mio nonno d’aspetto e di carattere” – ha raccontato il campione che ha poi confessato come è nato l’amore per la scherma: “sono amante della scherma così visceralmente come lui. Un amore di cui non me ne sono nemmeno accorto, gli ultimi allenamenti di babbo sono stati i primi. E’ stata una cosa naturale, non mi ricordo il giorno in cui una mamma ti accompagna a fare sport. Mi sono trovato in quella palestra in modo naturale”.

Sul suo futuro dopo le Olimpiadi di Tokyo 2021, il campione ha detto: “Il mio futuro? La strada è ben delineata, bisogna capire il modo e i tempi. Sono ancora un’atleta, ho tanti acciacchi fisici da mettere a posto e prenderò questo anno per rimettermi in piedi”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Aldo Montano non vuole mollare il mondo dello sport dopo il Grande Fratello Vip

Dopo una settimana dentro la casa del Grande Fratello Vip 2021, Aldo Montano sembra aver legato con tutti i coinquilini della casa, soprattutto con Manuel Bortuzzo con cui parla spesso di sport. Anche se la sua avventura nel reality show di Canale 5 è appena iniziata, l’ex schermidore pensa già al futuro. In un momento di chiacchiere tutto al maschile, Aldo ha confessato di voler tornare a vivere a Livorno, sua città natale, dopo vent’anni a Roma.

L’atleta è socio di una società di management e ha investito in un cantiere navale a Livorno; pertanto potrà dedicarsi ad altre attività una volta uscito dalla Casa. Ma Montano non è pronto a lasciare del tutto lo sport, quest’anno si dedicherà ad alcune operazioni per rimettersi in sesto, poi non esclude di poter diventare allenatore: “Vorrei rimanere nel mio ambito sportivo, provare a ridare qualcosa indietro dopo aver preso tanto”.

Aldo Montano: i progetti per il futuro dopo il ritiro…

“Quando fai un percorso di 25 anni che si interrompe naturalmente, la vita dopo è da ricostruire”, ha ammesso Aldo Montano, che però guarda al suo futuro dopo l’addio allo sport con molta fiducia, sostenuto dall’amore della moglie Olga e dei due figli. Al camoione piacerebbe allenare i bambini, ma non per forza a livello agonistico.

Dopo il Grande Fratello Vip, Aldo Montano dovrà sottoporsi a un’operazione al femore sinistro: “Un anno e mezzo fa ho scoperto di avere una necrosi progressiva. La protesi, a fine carriera, diventa necessaria. È lo scotto per aver gareggiato a lungo”, ha svelato in un’intervista prima dell’inizio del GF Vip. Dentro la casa Aldo Montano è stato interrogato sulla particolarità dei livornesi: “Il motto livornese è: Meglio disoccupato a Livorno che ingegnere a Milano”, ha detto con un sorriso lo schermidore.



