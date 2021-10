Aldo Montano “due di picche” da Soleil Codegoni/ Preferisce baciare Soleil Sorge…

Nella giornata di ieri il Grande fratello Vip 2021 ha deciso di dare una nuova prova agli inquilini della casa: nel momento in cui sentono il classico “freeze”, devono baciare la persona che hanno più vicino. Durante la cena appena è scattato il “kiss freeze” Manuel Bortuzzo, nonostante avesse Lulù Hailè Selassiè al suo fianco, ha preferito baciare Aldo Montano. “Se fossimo stati da soli l’avrebbe fatto, davanti alla gente non lo fa. Perché sentirebbe ‘oddio vi siete baciati’, sai, tutti lo direbbero. Quindi davanti agli altri si frena…Ha preferito baciare Aldo, è un amico ed è un uomo”, ha commentato la principessa parlando con Sophie.

E ha aggiunto: “Se baciava me sarebbe stata troppo una cosa di cui parlare. Gli avrebbero chiesto ‘hai provato qualcosa?’. Lui non ama queste situazioni…”. Sui social, però, non condividono l’interpretazione della principessa: “Come mai la cara e dolce Lulù racconta dei particolari “bacetti” a Manuel a tutta la casa e non ad Aldo? Ma chissà come mai…”.

Aldo Montano: Sophie Codegoni bacia Soleil

In un altro “kiss freeze”, invece, Aldo Montano era seduto davanti a Sophie Codegoni che quando è scattato il momento del bacio ha preferito alzarsi e dare un bacio a stampo a Soleil Sorge, piuttosto che al campione olimpico: “Sophie seduta davanti a Aldo si alza e va a baciare sole e in tutto ciò Aldo resta solo se la ride e saluta”, ha commentato una fan divertita. Sui social in molti fanno il tifo per la “ship” Aldo Montano-Manila Nazzaro: “Freeze tattico ora per Manila e Aldo grazie”, hanno scritto numerosi utenti su Twitter, mentre la ex miss Italia e lo schermidore parlavano in giardino. I due concorrenti hanno ammesso di sentire la mancanza delle rispettive famiglie. Il campione olimpico non è mai andato in nomination ed è molto apprezzato nella casa, ma non mancano i detrattori: “Visto che vi annoiate tanto e contate le ore… la porta rossa è lì… grazie. Non sentiremo la vostra mancanza i bicchieri li laverà qualcun altro…”.

