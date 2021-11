Aldo Montano e Manuel Bortuzzo la vera coppia del GF VIP/ Un rapporto che commuove

Puntata speciale quella di questa sera del Grande Fratello Vip 2021 per Aldo Montano che, dopo aver festeggiato il compleanno in casa con gli altri concorrenti, riceverà gli auguri di Alfonso Signorini, Adriana Volpe, Sonia Bruganelli e di tutto lo studio. Il campione olimpico, in regalo, ha ricevuto anche la divisa da scherma con cui sta insegnando qualcosa a Manuel Bortuzzo e agli concorrenti. Per il compleanno, tuttavia, Montano aspetta un regalo ancora più speciale.

Olga Plachina, Olimpia e Mario: moglie e figli Aldo Montano/ Sorpresa al Gf Vip?

A casa, infatti, ci sono la moglie Olga e i figli Olimpia e Mario. Arriverà un videomessaggio dalla famiglia, ma anche dai genitori e dalla sorella a cui Montano è estremamente legato? Probabilmente, qualcosa riceverà, esattamente come è accaduto a Miriana Trevisan, Carmen Russo e Manila Nazzaro in occasione del loro compleanno.

Vippolimpiadi al GF Vip/ Diretta streaming: "Serata per festeggiare Aldo Montano"

Aldo Montano e l’amicizia speciale con Manuel Bortuzzo

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, tra Aldo Montano e Manuel Bortuzzo è nata un’amicizia davvero speciale a cui Alfonso Signorini, nella scorsa puntata, ha deciso di dedicare un momento unico. Aldo e Manuel, infatti, hanno legato proprio grazie alle loro passioni che, seppur diverse, gli hanno fatto provare le stesse emozioni, in particolare il più giovane vede negli occhi dell’altro la realizzazione di un sogno che si porta dentro già dai primi anni dell’infanzia, mentre il secondo vede nel nuotatore l’accettazione di un sogno che termina, di uno sport che non può più darti nulla, ma che apre la porta ad ambizioni ancora più grandi.

Aldo Montano ricorda la perdita dei figli con Manila Nazzaro/ Un tatuaggio per loro

Alfonso ha mostrato ai due una clip che è stata la sintesi perfetta della loro amicizia dove Aldo, colpito dalla forza di volontà di Manuel, ha deciso di aiutarlo a realizzare quel sogno che sono le Paralimpiadi di Parigi 2024, riconoscendo in lui un vuoto che vive anch’egli in questo periodo, essendo il primo mondiale di scherma che manca dopo 25 anni di presenze. Montano, inoltre, ha ricevuto anche un video saluto da tutta la nazionale di scherma, composta dai suoi ormai ex compagni, che fanno il tifo per lui;

Aldo Montano e la serata organizzata in suo onore

Il mercoledì serà, in occasione del compleanno è di Aldo Montano sono state organizzare le Vippolimpiadi. Tra giochi di coppia e sfide i vipponi si sono divertiti fino a quando ad Aldo è stato imposto il freeze: tutti si sono nascosti in camera e dopo qualche attimo di silenzio è arrivata Katia Ricciarelli ad intonare un buon compleanno, seguita da tutti i concorrenti del Grande Fratello con striscioni e cartelloni dedicati allo sportivo, che alla mezzanotte del 18 Novembre ha festeggiato il suo compleanno.

Il suo rapporto con i vipponi, in particolare con Manuel e Manila Nazzaro ha fatto uscire un personaggio carismatico ed empatico che fa impazzire il pubblico. Infatti sono praticamente nulli i commenti negativi su di lui, anche dopo la litigata (ormai conclusa) con Alex Belli. Ci aspettiamo di vedere un Aldo impegnato con l’allenamento di Manuel già in questi mesi all’interno della casa e speriamo di ottenere un ritorno in grande stile dei Tre Moschettieri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA