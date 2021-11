Manuel Bortuzzo e Alex Belli prendono in giro Lulù Selassiè?/ “Ti sei incespugliata…”

Lulù Selassiè sta provando in tutti i modi a staccarsi da Manuel Bortuzzo senza, tuttavia, rinunciare ad avere un rapporto civile con lui. La principessa del Grande Fratello Vip 2021, dopo avergli scritto una lettera di scuse, si limita a salutarlo e a parlare tranquillamente come fa con tutti gli altri concorrenti. Manuel Bortuzzo, tuttavia, appare ancora teso nei suoi confronti. Tuttavia, complice la festa di compleanno organizzata per Aldo Montano, Manuel è riuscito a parlare un po’ di più con Lulù.

Mentre erano in giardino insieme ad Alex Belli, tra i tre c’è stato un momento goliardico nel corso del quale la principessa ha chiesto all’atleta e all’attore di non prenderla in giro. Ma cos’è successo, nel dettaglio?

Manuel Bortuzzo e Alex Belli, siparietto con Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip 2021

In giardino, Lulù Selassiè si è avvicinata a Manuel Bortuzzo sotto lo sguardo attento di Alex Belli che ha stuzzicato la principessa sui sentimenti che prova per l’atleta. “E’ bello vero?”, chiede Belli a Lulù indicando Manuel. “E’ bello Manu”, è stata la risposta sincera di Lulù. “Ti sei incespugliata eh?”, chiede ancora Belli facendo scoppiare a ridere Manuel che poi si allontana lasciando soli i due. “Ma perchè mi prendere per il cu*o?”, chiede Lulù infastidita. “Mai dai, ridiamo e scherziamo”, risponde Belli cercando di smorzare i toni.

Lo stesso attore, poi, decide di dare qualche consiglio di seduzione a Lulù che ascolta attentamente. La scena, pubblicata dalla pagina Instagram “GFvipvideo” che potete vedere cliccando qui ha scatenato diverse reazioni tra gli utenti. Accanto a quelli che hanno apprezzato l’ironia, ci sono quelli che condannano l’ironia di Belli e Bortuzzo.

