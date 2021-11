Aldo Montano/ Il legame con Giucas Casella: “Ci vedremo anche fuori dal GF Vip”

Aldo Montano e i consigli a Lulù sul rapporto con Manuel Bortuzzo

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip Aldo Montano è stato chiamato in causa da Sonia Bruganelli: l’opinionista ha invitato l’ex campione a intervenire tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié aiutando il ragazzo e facendo capire alla principessa gli errori commessi. Montano non ha perso tempo e poco dopo la diretta di venerdì ha cercato di parlare con Lulù per darle qualche consiglio.

Aldo le ha fatto notare che chiedere a Manuel se l’avesse nominata non è stata una cosa opportuna: “Sul voto non era il caso di chiedere, te ne devi fregare… dopo quello che avete passato non era il momento”, aggiungendo che la verità non cambierebbe il fatto che lei e le sorelle siano in nomination. “Torna con la luce come ti ha detto Alfonso, con la leggerezza il divertimento e il piacere di stare qua”, ha concluso Aldo, invitando Lulù a godersi l’esperienza dentro la casa.

Aldo Montano e l’amicizia con Giucas Casella

Oggi, 15 novembre, è il compleanno di Giucas Casella e dentro la casa alla scoccare della mezzanotte sono iniziati i festeggiamenti per l’illusionista, uno dei concorrenti più amati dentro e fuori il Grande Fratello Vip. Aldo Montano ha molto legato con Giucas: “Mi ha fatto piacere passare il compleanno con te e di aver conosciuto una bella persona veramente, sono certo che ci vedremo”, ha detto il campione. Sentimento ricambiato da Casella. “Ma tanto stiamo a Roma ci vedremo sicuramente… e andremo a cena”. Insieme a Gianmaria Antinolfi, Montano ha regalato a Giucas un paio di scarpe nere: felice del regalo, Casella ha risposto con il suo “grazie, grazie, grazie”.

Ma non solo Per Giucas Casella gli inquilini della casa hanno anche voluto preparare un regalo speciale: un cappotto con su una scritta: “Questo cappotto non sarà termico, ma ti scalderà il cuore”. Aldo, dietro il cappotto di Giucas, si è firmato Montalbano, facendo sorridere anche il popolo del web.



