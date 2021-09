Aldo Montano/ Lascia la casa del Grande Fratello Vip 2021: ecco perché

Perchè Aldo Montano lascia la casa del Grande Fratello Vip

Domani, giovedì 23 settembre, Aldo Montano lascerà la casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini aveva anticipato che l’ex schermidore si assenterà per qualche ora per partecipare a un evento istituzionale: l’incontro del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con i medagliati delle Olimpiadi di Tokyo che si terrà al Quirinale. Ai Giochi di Tokyo Aldo Montana ha conquistato la quinta medaglia olimpica in carriera, l’argento nella gara a squadre. Prima aveva vinto l’oro individuale e l’argento a squadre ad Atene 2004, due bronzi a Pechino 2008 e Londra 2012, sempre nella prova a squadre.

Dopo l’inaspettata vittoria a Tokyo, Montano era partito come riserva, lo schermidore livornese ha annunciato di voler appendere la sciabola al chiodo: “Sai che da oggi in poi cambierà completamente la tua vita, l’adrenalina che ti può dare lo sport sarà diversa, è un salto nel buio, un salto un po’ nel vuoto che fa anche paura, perché negli ultimi 25 anni ho fatto questo e pensare a quello che sarà domani è tosta”, aveva detto a La Nazione.

Aldo Montano incontro il Presidente Mattarella

Nonostante la partecipazione al Grande Fratello Vip, Aldo Montano non mancherà all’incontro con il Presidente Sergio Mattarella. L’atleta, infatti, ha ottenuto il permesso per lasciare la casa di Cinecittà. “Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato la delegazione del Coni con i medagliati delle Olimpiadi di Tokyo il 23 settembre alle 18 al Quirinale. Anche il premier Draghi ci tiene moltissimo e sta cercando di studiare un eventuale light dinner il 23 sera”, ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò nella conferenza stampa di chiusura dei Giochi a Casa Italia, lo scorso agosto.

Non è la prima volta che Mattarella incontra i rappresentanti dello sport. Lo scorso 12 luglio il Presidente ha ricevuto al Quirinale i calciatori della Nazionale italiana insieme al mister Roberto Mancini dopo la straordinaria vittoria agli Europei. Con loro anche il giovane tennista Matteo Berrettini, finalista a Wimbledon contro Novak Djokovic.



